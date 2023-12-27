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Updated Сегодня, 09:24

Ректор ЮФУ подвела итоги 2023 года Педагога и наставника

Ректор ЮФУ подвела итоги 2023 года Педагога и наставника

27 декабря 2023, 09:22
Фото: ЮФУ
Ректор ЮФУ подвела итоги 2023 года Педагога и наставника
Ежегодная встреча ректора ЮФУ Инны Шевченко со СМИ состоялась 26 декабря.

На встрече, посвященной участию Южного федерального университета в ключевых проектах развития страны, ректор вуза Инна Шевченко отметила, что задача обеспечения технологического суверенитета и ускоренного инновационного развития является особенно актуальной для Российской Федерации.

«ЮФУ активно включен в развитие страны, реализуя ряд проектов, направленных на обеспечение импортозамещения, подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие передовых технологий отечественного производства», — рассказала ректор.«ЮФУ активно включен в развитие страны, реализуя ряд проектов, направленных на обеспечение импортозамещения, подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие передовых технологий отечественного производства», — рассказала ректор.
«ЮФУ активно включен в развитие страны, реализуя ряд проектов, направленных на обеспечение импортозамещения, подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие передовых технологий отечественного производства», — рассказала ректор.
Фото: ЮФУ

«ЮФУ активно включен в развитие страны, реализуя ряд проектов, направленных на обеспечение импортозамещения, подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие передовых технологий отечественного производства», — рассказала ректор.

В 2023 году ЮФУ удалось подняться из третьей во вторую группу специальной части гранта в треке «Исследовательское лидерство» федеральной программы «Приоритет 2030». Такое решение было принято на заседании Совета по грантам.

«Участие в исследовательском треке позволило нам достичь значимых поставленных целей. Так, сконцентрировавшись на приоритетах и увлечении количества исследовательских команд, работающих на фронтире, мы сейчас первые в РФ по исследованиям в области экологии почв, диагностики структуры наночастиц и разработке биогибридных систем. Увеличен объем коммерциализации научных результатов, осуществлен переход к магистратуре и аспирантуре как к продукту и основе для получения исследовательских компетенций — в том числе для привлечения кадров в существующие команды, а также формирование задела для создания новых научных коллективов», — сказала Инна Шевченко.

Ректор ЮФУ добавила, что 11 ученых вуза вошли в 2% самых влиятельных в мире в своих предметных областях.Ректор ЮФУ добавила, что 11 ученых вуза вошли в 2% самых влиятельных в мире в своих предметных областях.
Ректор ЮФУ добавила, что 11 ученых вуза вошли в 2% самых влиятельных в мире в своих предметных областях.
Фото: ЮФУ

Ректор ЮФУ добавила, что 11 ученых вуза вошли в 2% самых влиятельных в мире в своих предметных областях.

Как отметила Инна Шевченко, бюджет вуза за год увеличился на 15% за счет исследований и разработок участников крупных федеральных программ.

«Около 300 млн рублей из бюджета приходятся на фундаментальные исследования и большие проекты, которые ведутся университетом совместно с тремя крупными государственными корпорациями — Ростехом, Росатомом и Роскосмосом», — объяснила ректор.

В ходе пресс-конференции Инна Шевченко рассказала, что ЮФУ в ключевых национальных образовательных рейтингах вошел в 20 лучших вузов страны.

Всего в 2023 году в ЮФУ поступило 7500 человек из 78 субъектов РФ. При этом 60% первокурсников — из Ростовской области, около 20% из Краснодарского края, еще 500 студентов приехали из новых территорий. По социальной квоте «Дети участников СВО» в вуз поступило 250 человек, также студентами стали пять участников СВО.

В завершении встречи ректор вручила благодарственное письмо коллективу RostovGazeta .

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