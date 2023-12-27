Ректор ЮФУ подвела итоги 2023 года Педагога и наставника

«Участие в исследовательском треке позволило нам достичь значимых поставленных целей. Так, сконцентрировавшись на приоритетах и увлечении количества исследовательских команд, работающих на фронтире, мы сейчас первые в РФ по исследованиям в области экологии почв, диагностики структуры наночастиц и разработке биогибридных систем. Увеличен объем коммерциализации научных результатов, осуществлен переход к магистратуре и аспирантуре как к продукту и основе для получения исследовательских компетенций — в том числе для привлечения кадров в существующие команды, а также формирование задела для создания новых научных коллективов», — сказала Инна Шевченко.