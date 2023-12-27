Ростовчане стали массово пользоваться услугами дизайнеров новогодних елок за 50 тысяч

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
По словам Екатерины Кучменко, популярность дизайнеров новогодних елок обрели на фоне популяризации блогов.
«В основном заказчики — это блогеры, часто даже с небольшой аудиторией, которым важно привлечь внимание подписчиков красивой картинкой. Еще одна категория — люди, которые планируют устроить у себя дома новогоднюю вечеринку. Есть и те, кто просто не любит процесс украшения или у кого не хватает на это времени. Но такие заказчики обычно ищут дизайнера с низким прайсом в районе 1500 тысяч рублей», — поясняет эксперт.
Екатерина Кучменко добавляет, что от 20 до 50 тысяч, а иногда и больше, за украшение новогодней елке готовы отдать те люди, которые хотят видеть на ней эксклюзивные украшения.
«За такую стоимость дизайнер редко украшает елку тем, что уже есть у заказчика. Часть денег тратится на закупку новых украшений. Они, как правило, ручной работы, из дорогостоящих материалов или от известных брендов. Живые цветы для украшения елок тоже используются», — поясняет дизайнер.
Ранее RostovGazeta писала о том, где купить елку в Ростове и сколько они стоят.