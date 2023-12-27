Ростовчане стали массово пользоваться услугами дизайнеров новогодних елок за 50 тысяч

«В основном заказчики — это блогеры, часто даже с небольшой аудиторией, которым важно привлечь внимание подписчиков красивой картинкой. Еще одна категория — люди, которые планируют устроить у себя дома новогоднюю вечеринку. Есть и те, кто просто не любит процесс украшения или у кого не хватает на это времени. Но такие заказчики обычно ищут дизайнера с низким прайсом в районе 1500 тысяч рублей», — поясняет эксперт.