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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Зачем ростовчане нанимают дизайнеров елок за десятки тысяч рублей

Ростовчане стали массово пользоваться услугами дизайнеров новогодних елок за 50 тысяч

27 декабря 2023, 14:46
Фото: rostovgazeta.ru
Зачем ростовчане нанимают дизайнеров елок за десятки тысяч рублей

Флорист Кучменко заявила, что нарядить елку в Ростове стоит 50 тысяч рублей

Цены на украшение новогодних елок начинаются от 1500 тысяч рублей и могут доходить до 20 и даже 50 тысяч рублей, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский специалист по дизайну праздничных елей и флорист Екатерина Кучменко.

По словам Екатерины Кучменко, популярность дизайнеров новогодних елок обрели на фоне популяризации блогов.

«В основном заказчики — это блогеры, часто даже с небольшой аудиторией, которым важно привлечь внимание подписчиков красивой картинкой. Еще одна категория — люди, которые планируют устроить у себя дома новогоднюю вечеринку. Есть и те, кто просто не любит процесс украшения или у кого не хватает на это времени. Но такие заказчики обычно ищут дизайнера с низким прайсом в районе 1500 тысяч рублей», — поясняет эксперт.

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Екатерина Кучменко добавляет, что от 20 до 50 тысяч, а иногда и больше, за украшение новогодней елке готовы отдать те люди, которые хотят видеть на ней эксклюзивные украшения.

Екатерина Кучменко добавляет, что от 20 до 50 тысяч, а иногда и больше, за украшение новогодней елке готовы отдать те люди, которые хотят видеть на ней эксклюзивные украшения.Екатерина Кучменко добавляет, что от 20 до 50 тысяч, а иногда и больше, за украшение новогодней елке готовы отдать те люди, которые хотят видеть на ней эксклюзивные украшения.
Екатерина Кучменко добавляет, что от 20 до 50 тысяч, а иногда и больше, за украшение новогодней елке готовы отдать те люди, которые хотят видеть на ней эксклюзивные украшения.
Фото: pxhere.com

«За такую стоимость дизайнер редко украшает елку тем, что уже есть у заказчика. Часть денег тратится на закупку новых украшений. Они, как правило, ручной работы, из дорогостоящих материалов или от известных брендов. Живые цветы для украшения елок тоже используются», — поясняет дизайнер.

Ранее RostovGazeta писала о том, где купить елку в Ростове и сколько они стоят.

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