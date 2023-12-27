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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Ростовчане за 50 лет стали активнее подсаживаться на наркотики

Ростовчане в возрасте за 50 лет стали активнее подсаживаться на наркотики

27 декабря 2023, 13:21
Фото: Ömer Serdar Ören/cc0/flickr.com
Ростовчане за 50 лет стали активнее подсаживаться на наркотики
Число жителей Ростовской области, подсевших на наркотики в возрасте от 50 лет, резко выросло, заявила Donnews главный врач Ростовского областного наркодиспансера Елена Малышко.

В областной наркодиспансер за помощью чаще всего обращаются люди в возрасте от 20 до 40 лет. В последние годы специалисты отметили рост женщин среди пациентов. Растет и число тех, кто впервые попробовал наркотики после 50 лет. Это связывают с пандемией коронавируса. Тогда многие люди перенесли тяжелые проблемы с физическим и ментальным здоровьем, у многих появились сложности с работой и общением с близкими.

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Елена Малышко добавила, что у наркоманов в регионе самыми популярными наркотиками являются медицинские препараты. Этому способствует и пустившая корни в области «аптечная наркомания».

Ранее сообщалось, что почти половина опрошенных в Ростовской области знают, как купить наркотики.

До этого стало известно, что рехаб для наркозависимых детей хотят построить в Ростовской области.

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