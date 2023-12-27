Ростовчане в возрасте за 50 лет стали активнее подсаживаться на наркотики

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В областной наркодиспансер за помощью чаще всего обращаются люди в возрасте от 20 до 40 лет. В последние годы специалисты отметили рост женщин среди пациентов. Растет и число тех, кто впервые попробовал наркотики после 50 лет. Это связывают с пандемией коронавируса. Тогда многие люди перенесли тяжелые проблемы с физическим и ментальным здоровьем, у многих появились сложности с работой и общением с близкими.
Елена Малышко добавила, что у наркоманов в регионе самыми популярными наркотиками являются медицинские препараты. Этому способствует и пустившая корни в области «аптечная наркомания».
Ранее сообщалось, что почти половина опрошенных в Ростовской области знают, как купить наркотики.
До этого стало известно, что рехаб для наркозависимых детей хотят построить в Ростовской области.