Ростовчане в возрасте за 50 лет стали активнее подсаживаться на наркотики

В областной наркодиспансер за помощью чаще всего обращаются люди в возрасте от 20 до 40 лет. В последние годы специалисты отметили рост женщин среди пациентов. Растет и число тех, кто впервые попробовал наркотики после 50 лет. Это связывают с пандемией коронавируса. Тогда многие люди перенесли тяжелые проблемы с физическим и ментальным здоровьем, у многих появились сложности с работой и общением с близкими.