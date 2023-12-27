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Ростовская область передала в зону СВО грузы на 1,3 млрд рублей

Ростовская область передала в зону СВО грузы на 1,3 млрд рублей

27 декабря 2023, 14:58
Фото: donland.ru
Ростовская область передала в зону СВО грузы на 1,3 млрд рублей
Из Ростовской области в зону спецоперации были переданы различные грузы на сумму 1,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram.

С начала проведения спецоперации доставили более 600 тонн стройматериалов и топлива. Кроме того, для нужд бойцов привозили гуманитарную помощь, всего ее было 5,3 тысячи тонн.

А общая затраченная сумма на помощь достигла 1,37 миллиарда рублей.

«Работу по оказанию помощи нашим военнослужащим обязательно будем продолжать», — рассказал губернатор.

Пользователи в комментариях написали, что помощь бойцам нужно оказывать постоянно.

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«Наша страна продолжит отправлять гуманитарную помощь, ведь там наши друзья и родня», — сообщают жители региона.

«Все, просто молодцы», — говорится в комментариях.

Ранее бойцы СВО получили бесплатные участки земли в Ростовской области.

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