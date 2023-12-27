Ростовская область передала в зону СВО грузы на 1,3 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
С начала проведения спецоперации доставили более 600 тонн стройматериалов и топлива. Кроме того, для нужд бойцов привозили гуманитарную помощь, всего ее было 5,3 тысячи тонн.
А общая затраченная сумма на помощь достигла 1,37 миллиарда рублей.
«Работу по оказанию помощи нашим военнослужащим обязательно будем продолжать», — рассказал губернатор.
Пользователи в комментариях написали, что помощь бойцам нужно оказывать постоянно.
«Наша страна продолжит отправлять гуманитарную помощь, ведь там наши друзья и родня», — сообщают жители региона.
«Все, просто молодцы», — говорится в комментариях.
Ранее бойцы СВО получили бесплатные участки земли в Ростовской области.