Ростовский продюсер Бачерикова высказалась о «голой вечеринке» Ивлеевой

«В свое оправдание Ивлеева заявила, что речь шла о ее проекте с известным зарубежным журналом, где она была редактором. И эта вечеринка была якобы для показа ее арт-объектов. С одной стороны, это вписывается в формат. Но с другой, этот журнал ушел из России. И то, что было в Вегасе — должно было там и остаться. Поэтому если уж хотелось провести такую вечеринку, нужно было забрать у всех телефоны и запретить трансляцию на широкую публику», — делится мнением продюсер.