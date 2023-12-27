Ростовский продюсер Бачерикова высказалась о «голой вечеринке» Ивлеевой

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Напомним, что «голая вечеринка» Насти Ивлеевой вызвала серьезный общественный резонанс. Люди подписали коллективный иск, потребовав компенсацию морального вреда в размере одного миллиарда рублей.
«Подобные вечеринки не транслируют наши традиционные ценности. А столь неоднозначные действа всегда порождают волну хейта и негатива», — отмечает Екатерина Бачерикова.
Собеседница добавляет, что участники вечеринки вряд ли не могли знать о последствиях своего праздника. Или же они просто не задумывались о них.
«В свое оправдание Ивлеева заявила, что речь шла о ее проекте с известным зарубежным журналом, где она была редактором. И эта вечеринка была якобы для показа ее арт-объектов. С одной стороны, это вписывается в формат. Но с другой, этот журнал ушел из России. И то, что было в Вегасе — должно было там и остаться. Поэтому если уж хотелось провести такую вечеринку, нужно было забрать у всех телефоны и запретить трансляцию на широкую публику», — делится мнением продюсер.
Продюсер не исключает, что подобную вечеринка Ивлеева могла организовать с банальной целью черного пиара.
«Она же понимала, что поднимется волна хейта. Соответственно, вырастет популярность блогера», — уточняет Бачерикова.
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