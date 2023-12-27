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Ростовский продюсер Бачерикова выступила против голой вечеринки Ивлеевой

Ростовский продюсер Бачерикова высказалась о «голой вечеринке» Ивлеевой

27 декабря 2023, 09:06
Фото: pxhere.com
Ростовский продюсер Бачерикова выступила против голой вечеринки Ивлеевой
В сложный период, когда люди напряжены, устраивать «пир во время чумы», подобный вечеринке Ивлеевой, недопустимо, сообщила RostovGazeta ростовский продюсер, маркетолог, блогер Екатерина Бачерикова.

Напомним, что «голая вечеринка» Насти Ивлеевой вызвала серьезный общественный резонанс. Люди подписали коллективный иск, потребовав компенсацию морального вреда в размере одного миллиарда рублей.

«Подобные вечеринки не транслируют наши традиционные ценности. А столь неоднозначные действа всегда порождают волну хейта и негатива», — отмечает Екатерина Бачерикова.

Собеседница добавляет, что участники вечеринки вряд ли не могли знать о последствиях своего праздника. Или же они просто не задумывались о них.

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«В свое оправдание Ивлеева заявила, что речь шла о ее проекте с известным зарубежным журналом, где она была редактором. И эта вечеринка была якобы для показа ее арт-объектов. С одной стороны, это вписывается в формат. Но с другой, этот журнал ушел из России. И то, что было в Вегасе — должно было там и остаться. Поэтому если уж хотелось провести такую вечеринку, нужно было забрать у всех телефоны и запретить трансляцию на широкую публику», — делится мнением продюсер.

Продюсер не исключает, что подобную вечеринка Ивлеева могла организовать с банальной целью черного пиара.

«Она же понимала, что поднимется волна хейта. Соответственно, вырастет популярность блогера», — уточняет Бачерикова.

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