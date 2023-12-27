Синоптики дали прогноз на новогодние каникулы в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В субботу и воскресенье, 30 и 31 декабря, будет облачная погода с температурой +8 градусов. Осадков в эти дни ждать не стоит.
В новогоднюю ночь температура опустится до +7 градусов, а в остальном погодные условия не поменяются. Зато ситуация резко изменится в первые дни января, так как ожидается большое количество осадков.
В понедельник, 1 января, все еще будет облачно, а после начнется сезон дождей. Осадки не прекратятся в течение четырех дней.
Средняя температура будет составлять +6 градусов. На выходных 6 и 7 января дождей не будет, а столбики термометров покажут +5 градусов.
Зато осадки накроют регион 8 января, температура не изменится.
Ранее цены на такси взлетели в три раза из-за дождя в Ростове.