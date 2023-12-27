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Сколько стоит десяток яиц в магазинах Ростова-на-Дону

Сколько стоит десяток яиц в магазинах Ростова-на-Дону

27 декабря 2023, 06:41
Фото: rostovgazeta.ru
Сколько стоит десяток яиц в магазинах Ростова-на-Дону
По данным Ростовстата, средние цены на яйца достигли отметки 136,14 рубля за десяток на 50-й неделе 2023 года. Корреспондент RostovGazeta изучила цены в сетевых магазинах, чтобы выяснить, как изменилась фактическая стоимость куриных яиц.

Напомним, 22 декабря во время очередного отчета Ростовстата стало известно, что в Ростовской области цены на куриные яйца за неделю поднялись до 137,65 рубля за десяток (+7,5%). Годовой прирост цен на тот момент составил уже более 85%.

На днях представитель Аксайской птицефабрики Наталья Шумечкова обвинила в росте цен на яйца растущие расходы на импортные корма, вакцины для несушек и технику, а также расходы на найм персонала птицефабрик, из-за которых себестоимость социально значимого продукта начала стремительно расти.

Отдельно специалист отметила и влияние магазинов, которые увеличили наценку на яйца примерно на 20-80% в зависимости от политики сетей.

Корреспондент RostovGazeta изучил цены в сетевых магазинах, чтобы понять, как росли реальные цены в продуктовых магазинах.

Динамика цен

Так во время первого обхода магазинов 13 декабря удалось выяснить, что уже на тот момент фактические цены на яйца в крупнейших сетевых магазинах выросли до отметки 129,99 рубля. Дешевле этой отметки яйца в физических магазинах приобрести было невозможно.

Изучение цен 13 декабряИзучение цен 13 декабря
Изучение цен 13 декабряИзучение цен 13 декабря
Изучение цен 13 декабряИзучение цен 13 декабря
Изучение цен 13 декабряИзучение цен 13 декабря
Изучение цен 13 декабря
Фото: rostovgazeta.ru

Так, например, 10 отборных яиц бренда «Селяночка» можно было приобрести за 149,99 рубля, первый сорт этого же бренда стоил 139,99 рубля. Бренд «Красная цена» позволял купить десяток отборных яиц за 139,99 рубля, первый сорт стоил 129,99 рубля. Аналогичные цены установили и на яйца бренда «Моя цена».

Столовые яйца С1 в «Магните» 20 декабря можно было приобрести за 149,99 рубля, С2 уже стоил 139,99 рубля. Лоток на 30 яиц С1 неустановленного бренда обошелся бы покупателям почти в 460 рублей.

Изучение цен 20 декабряИзучение цен 20 декабря
Изучение цен 20 декабряИзучение цен 20 декабря
Изучение цен 20 декабряИзучение цен 20 декабря
Изучение цен 20 декабряИзучение цен 20 декабря
Изучение цен 20 декабряИзучение цен 20 декабря
Изучение цен 20 декабря
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru

В тот же день 20 яиц бренда «Лето» первой категории можно было приобрести за 223,69 рубля, к 20 декабря цены на бренды «Селяночка», «Красная цена» по всем позициям увеличились ровно на 10 рублей.

Во время последнего мониторинга цен 25 декабря яйца столовые сохранились на прежних значениях цен, в магазинах также появились лотки по 15 яиц первой категории неустановленного бренда стоимостью около 240 рублей (10 аналогичных яиц обошелся бы в 160 рублей). Стоимость лотка на 30 яиц первой категории также поднялась ровно на 10 рублей за неделю — до 469,99 рубля. Бренд «Селяночка» за неделю также вырос в цене, десяток отборных яиц теперь стоит 165,99 рубля, С1 — 159,99 рубля. За 12 дней с начала наблюдений яйца выросли в цене на 16(С0) и 20(С1) рублей.

Изучение цен 25 декабряИзучение цен 25 декабря
Изучение цен 25 декабряИзучение цен 25 декабря
Изучение цен 25 декабряИзучение цен 25 декабря
Изучение цен 25 декабряИзучение цен 25 декабря
Изучение цен 25 декабряИзучение цен 25 декабря
Изучение цен 25 декабря
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru

Если говорить о ценах в «Перекрестке», то сейчас стоимость куриных яиц колеблется от 134 до 150 рублей за десяток в зависимости от категории и производителя, в «Самокате» в наличии остались яйца только «Югптицеторг» за 179(С1) и 184(СО) рубля за десяток, в «Ленте» цены варьируются от 130 до 202 рублей за лоток на 10 яиц.

Мнение экспертов

Общественник Владислав Махмудов считает, что текущую ситуацию с ценами на яйца можно считать сговором недобросовестных производителей, которые пытаются нажиться на сезонном взрывном спросе на социально значимый продукт.

Эксперт уверен, что цены на яйца должны вернуться к приемлемым значениям в пределах 100 рублей, однако произойдет это не раньше конца января 2024 года. Пока цены на товар удерживаются выше тех отметок, о которых сообщали аналитики Ростовстата.

Тем временем взрывной спрос на дефицитный и стремительно дорожающий товар привел к тому, что в Ростове начали ограничивать продажу куриных яиц в одни руки.

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