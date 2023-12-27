Сколько стоит десяток яиц в магазинах Ростова-на-Дону

Во время последнего мониторинга цен 25 декабря яйца столовые сохранились на прежних значениях цен, в магазинах также появились лотки по 15 яиц первой категории неустановленного бренда стоимостью около 240 рублей (10 аналогичных яиц обошелся бы в 160 рублей). Стоимость лотка на 30 яиц первой категории также поднялась ровно на 10 рублей за неделю — до 469,99 рубля. Бренд «Селяночка» за неделю также вырос в цене, десяток отборных яиц теперь стоит 165,99 рубля, С1 — 159,99 рубля. За 12 дней с начала наблюдений яйца выросли в цене на 16(С0) и 20(С1) рублей.