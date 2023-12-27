Смертельная опасность не заставила чиновников из Ростовской области работать

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
По обращению дончанина прокуроры Кагальницкого района провели проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Сотрудникам прокуратуры удалось установить, что дорожное покрытие проезжей части улицы Горького в Кагальницкой не соответствовало требованиям, предъявляемым к донским дорогам. На асфальте обнаружили многочисленные ямы и выбоины, повышающие риски ДТП и создающие угрозу безопасности жизни и здоровья как автомобилистов, так и пешеходов. Несмотря на то, что местные органы власти знали о проблемах с дорогой на Горького — никаких действий для улучшения ситуации они не предпринимали.
В итоге главе администрации района внесли представление, после чего дорогу все же отремонтировали, приведя ее в нормативное состояние.
Ранее в Нахичевани в Ростове асфальт уложили в глубокие лужи.