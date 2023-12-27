Смертельная опасность не заставила чиновников из Ростовской области работать

Сотрудникам прокуратуры удалось установить, что дорожное покрытие проезжей части улицы Горького в Кагальницкой не соответствовало требованиям, предъявляемым к донским дорогам. На асфальте обнаружили многочисленные ямы и выбоины, повышающие риски ДТП и создающие угрозу безопасности жизни и здоровья как автомобилистов, так и пешеходов. Несмотря на то, что местные органы власти знали о проблемах с дорогой на Горького — никаких действий для улучшения ситуации они не предпринимали.