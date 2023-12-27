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Смертельная опасность не заставила чиновников из Ростовской области работать

Смертельная опасность не заставила чиновников из Ростовской области работать

27 декабря 2023, 08:14
Фото: 1MI
Смертельная опасность не заставила чиновников из Ростовской области работать
В Ростовской области опасную дорогу отремонтировали только после вмешательства прокуроров, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По обращению дончанина прокуроры Кагальницкого района провели проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

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Сотрудникам прокуратуры удалось установить, что дорожное покрытие проезжей части улицы Горького в Кагальницкой не соответствовало требованиям, предъявляемым к донским дорогам. На асфальте обнаружили многочисленные ямы и выбоины, повышающие риски ДТП и создающие угрозу безопасности жизни и здоровья как автомобилистов, так и пешеходов. Несмотря на то, что местные органы власти знали о проблемах с дорогой на Горького — никаких действий для улучшения ситуации они не предпринимали.

В итоге главе администрации района внесли представление, после чего дорогу все же отремонтировали, приведя ее в нормативное состояние.

Ранее в Нахичевани в Ростове асфальт уложили в глубокие лужи.

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