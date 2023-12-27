«Со своим колоритом»: как отмечали Новый год в ростовской Нахичевани-на-Дону

А еще незабываемо, как 1 или 2 января, нередко и на Рождество, к нам домой приходил дядя Тигран Ягубянц, который был не только родственником, но и известным ученым-геологом, музыковедом и меломаном. Помню, как дядя Тигран пил с родителями чай, домашнее вино, дегустировал сладости и варенье моей мамы. А потом вся семья слушала музыку. И не просто музыку, а классическую. Этому обстоятельству я был не сильно рад. Потому как мне хотелось слушать любимую пластинку с музыкой и песнями из мультфильма «Бременские музыканты», а приходилось довольствоваться классикой. Но зато какой! У папы была большая коллекция пластинок. И родители с дядей Тиграном слушали записи с произведениями Моцарта или Баха в исполнении одного симфонического оркестра, а затем эти же произведения в исполнении другого. При этом звучали лучшие симфонические оркестры мира!