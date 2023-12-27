«Со своим колоритом»: как отмечали Новый год в ростовской Нахичевани-на-Дону

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Хозяйки готовили праздничные блюда. Например, гату. Это сладкая булочка, в которую кладут хориз или начинку из меда и орехов. Хориз − очень вкусная начинка для гаты. Как правило, муку растирают с маслом, сахаром, иногда по вкусу добавляют орехи, ванилин и другие компоненты. Тут нюансов может быть много.
На стол подавался мед, в который добавляли жареные орехи. Но самый запоминающийся момент праздника − это когда выносили праздничный пирог тари (или дари).
Его приготовляли так, что на нем было видно несколько частей и ответвлений. Число этих частей или веток обычно двенадцать. Столько же, сколько месяцев в году, или по числу домочадцев. Верх пирога украшали орехами, изюмом. В одну из частей пирога клали монету. Пирог разрезался и распределялся между членами семьи. Кому выпадет монетка − для того наступающий год будет удачным, тому будет счастье. Вот такое замечательное поверье было у нахичеванских армян.
Особенно детям нравилось, когда на стол подавали вкусное печенье − хурабья, баде-мезе. Хурабья (или курабье) готовят многие восточные народы, но донские армяне любят эту сладость особо.
Очень вкусное печенье и баде-мезе. Как правило, баде-мезе у донских армян представляет собой маленькие шарики из высушенного безе с лапшой и (или) с грецкими орехами. То есть основу составляет высушенная в духовке лапша, смешанная со взбитым белковым кремом и орехами. Напомню, что вообще классическое безе − это десерт, приготовленный из яичных белков, взбитых с сахаром.
Рождество донских армян
Не менее торжественно донские армяне встречали и Рождество. Конечно, в Рождество обязательно было посещение богослужения в церкви. Даже в советские годы старались тайно проникнуть в храм. Я помню, как это происходило в моей семье, когда я еще был маленьким.
У нас родственники похоронены на Армянском кладбище в Нахичевани. Так вот папа шел туда, чтобы все считали, что он посещает могилы родственников. А на обратном пути обязательно заходил в храм, незаметно молился, ставил свечи. Особенно мне нравилось, когда папа покупал церковные свечи, а потом торжественно мы их зажигали на Рождество, думая о чем-то сокровенном. Незабываемый семейный праздник!
Вообще, в Нахичевани, как правило, на ужин сочельника, помимо блюд для разговенья после поста − рыбного холодца, жареной и вареной рыбы, обязательно готовился пирог, состоящий из сорока листов, начиненный рыбой, − губаты (кубати).
Помню, как нахичеванские бабушки раскатывали целый день эти сорок листов теста специальными тонкими скалками, которые назывались охлов. Такая скалка очень долго хранилась в доме у моей бабушки Арекназан (или бабушки Нади, как все ее называли).
Готовился этот пирог очень необычно, на мой взгляд. Каждый тонкий лист теста опрыскивали маслом. Потом эти листы складывали друг на друга. После того как половина слоев была готова, на них посыпали мякоть жареной рыбы и лук (тут тоже рецепты начинки могли быть разными), затем все это прикрывали другой половиной опрысканных маслом и сложенных друг на друга тонких слоев теста. Потом все смазывали яйцом и ставили в печь. Это было очень вкусно.
Конечно, донские армяне любили готовить к праздникам пирожки с лебедой, которые давно стали их кулинарным брендом, самсу, пельмени. Кстати, армянские пельмени особые, они очень маленькие и вкусные. Их подают с жареным луком, сметаной, можно и с различными специями и добавками по вкусу.
Как я уже писал, в армянских церквях в Рождество шли особые богослужения, освящалась вода, к которой всегда трепетно относились. Более того, эту воду не только хранили круглый год в специальной посуде, но и употребляли с молитвами при болезнях для исцеления.
Неповторимый аромат Нахичевани
Как-то по-особому вкусно, сдобно и тепло пахло в доме моего детства в Нахичевани в Рождество. Это был запах пирогов, вишневого, розового или абрикосового варенья, неповторимый аромат домашнего вина. И какое-то особое предвкушение семейного застолья, на котором будет много гостей, родственников. На этих застольях всегда шумно, весело, хлебосольно.
В годы моего детства нахичеванцы, как и многие другие ростовчане, варили варенье. Из чего только его не делали!
Помню, как на праздники, в том числе на Новый год и Рождество, к чайному столу мама подавала варенье из роз, орехов, малины, вишни, клубники, смородины. Было очень вкусно. Запах чая и варенья − чудесные воспоминания моего детства.
Приобщение к классической музыке
А еще незабываемо, как 1 или 2 января, нередко и на Рождество, к нам домой приходил дядя Тигран Ягубянц, который был не только родственником, но и известным ученым-геологом, музыковедом и меломаном. Помню, как дядя Тигран пил с родителями чай, домашнее вино, дегустировал сладости и варенье моей мамы. А потом вся семья слушала музыку. И не просто музыку, а классическую. Этому обстоятельству я был не сильно рад. Потому как мне хотелось слушать любимую пластинку с музыкой и песнями из мультфильма «Бременские музыканты», а приходилось довольствоваться классикой. Но зато какой! У папы была большая коллекция пластинок. И родители с дядей Тиграном слушали записи с произведениями Моцарта или Баха в исполнении одного симфонического оркестра, а затем эти же произведения в исполнении другого. При этом звучали лучшие симфонические оркестры мира!
Честно признаюсь, я мужественно все терпел. И за это мне разрешали потом слушать песни из любимого мультика «Бременские музыканты».
Вот так благодаря дяде Тиграну Ягубянцу и моим родителям я приобщался к классической музыке на новогодних праздниках.
«O Tannenbaum, о Tannenbaum…»
Незабываемы были детские новогодние елки! Теперь я понимаю, что почти все дореволюционные традиции российских новогодних и рождественских елок у нас в доме соблюдались свято. Обязательно дети водили хоровод вокруг елки, читали стихи и получали подарки. Причем все эти мероприятия были с особым нахичеванским колоритом.
Конечно, все дети получали в подарок конфеты, печенье, мандарины. Мама специально для детской новогодней елки пекла торт «Наполеон», делала эклеры, хурабья и другие сладости. Сколько было радости! Такого счастья я, став взрослым, уже не испытывал никогда. Поверьте, даже спиртное так не пьянит и не радует душу, как детское ожидание новогоднего чуда.
Как я уже писал, нахичеванские новогодние елки были со своим колоритом. Один из таких запоминающихся моментов − это появление стареньких бабушек, которые учились еще в царских гимназиях. Конечно, вслух об этом не говорилось, но и так было все понятно. Эти бабушки искренне радовались празднику вместе со своими внуками и правнуками. А иногда даже читали стихи своего детства.
Особенно мне запомнился случай, как на одной из таких елок, на которой мне пришлось побывать, очень пожилая бабушка-армянка читала стихи «O Tannenbaum, o Tannenbaum…».
Почему-то именно эти стихи мне врезались в память. Очень долго я не мог понять, что значит «O Tannenbaum, o Tannenbaum…».
И только относительно недавно, став уже убеленным сединами мужчиной, я узнал перевод этих стихов. В переводе с немецкого O Tannenbaum означает «О, елочка!». Это был немецкий рождественский гимн. Есть и английский вариант этого гимна. Он называется O Christmas Tree.
Вот так. Значит, не только я с таким трепетом вспоминаю свои детские новогодние праздники. Но и для моих прабабушек из Нахичевани Новый год и Рождество были праздниками счастливой и беззаботной юности.
Как говорится, все мы родом из детства. А потому я искренне желаю, чтобы все заветные желания, которые вы загадаете в новогоднюю ночь под бой курантов, непременно сбылись!