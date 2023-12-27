Спрос на квартиры в Ростове-на-Дону упал. Что будет с ценами в 2024 году?

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
По мнению Алисы Фоминой, стоимость жилья на ростовском рынке недвижимости начнет падать уже к весне 2024 года.
«Последние два года ставки по ипотеке понемногу поднимали, совсем скоро по льготной ипотеке первоначальный взнос уже будет составлять 30%, а это почти треть от стоимости жилья», -замечает эксперт.
Алиса Фомина отмечает, что на фоне роста цен, спрос на квадратные метры у ростовчан снизился по сравнению с 2019–2020 годами.
«Вдобавок к усложнению ипотечных условий и росту цен на недвижимость наложились и иные экономические факторы и подорожание товаров и услуг в других сферах. Все это значительно урезало возможности граждан в покупке собственного жилья», — говорит риелтор.
По ее мнению, чтобы избежать застоя продаж застройщики начнут снижать стоимость квадратных метров в 2024 году.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове растут цены на недвижимость, пока власти продают старинные здания в центре.