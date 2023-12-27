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Published Сегодня, 08:31

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Updated Сегодня, 08:33

Спрос на квартиры в Ростове-на-Дону упал. Что будет с ценами в 2024 году?

Спрос на квартиры в Ростове-на-Дону упал. Что будет с ценами в 2024 году?

27 декабря 2023, 08:31
Фото: donland.ru
Спрос на квартиры в Ростове-на-Дону упал. Что будет с ценами в 2024 году?

Риелтор Фомина рассказала о ценах на квартиры в Ростове в 2024 году

Спрос на квартиры в 2023 году среди ростовчан упал, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский риелтор Алиса Фомина.

По мнению Алисы Фоминой, стоимость жилья на ростовском рынке недвижимости начнет падать уже к весне 2024 года.

«Последние два года ставки по ипотеке понемногу поднимали, совсем скоро по льготной ипотеке первоначальный взнос уже будет составлять 30%, а это почти треть от стоимости жилья», -замечает эксперт.

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Алиса Фомина отмечает, что на фоне роста цен, спрос на квадратные метры у ростовчан снизился по сравнению с 2019–2020 годами.

«Вдобавок к усложнению ипотечных условий и росту цен на недвижимость наложились и иные экономические факторы и подорожание товаров и услуг в других сферах. Все это значительно урезало возможности граждан в покупке собственного жилья», — говорит риелтор.

По ее мнению, чтобы избежать застоя продаж застройщики начнут снижать стоимость квадратных метров в 2024 году.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове растут цены на недвижимость, пока власти продают старинные здания в центре.

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