«Там проклятое место»: водители рассказали о ситуации на М-4 по Ростовской области

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Из-за ремонтных работ затор в несколько километров протянулся на трассе М-4 «Дон» в южном направлении. Водители не могут сдвинуться с места уже несколько часов. Для них организовали пункты обогрева и питания.
«В 12.00 выехали в Шахты, в пробке простояли до 16.20».
«Не стоит на М-4 выезжать в сторону Ростова, пробка огромная, показывает по навигатору на 3,5 часа». «Лучше не ехать, холодно, в пробке потом стоять без еды и тепла», «Да там какое-то проклятое место», — пишут автомобилисты.
Также водители пишут, что рядом с Сулинским мостом стоят экипажи ГИБДД, разворачивающие водителей ехать через Новошахтинск и Сулин.
Ранее в ГИБДД региона объяснили, почему образовалась пробка на М-4 «Дон».