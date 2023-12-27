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Пробка в почти 30 километров сковала М-4 «Дон» в Ростовской области

«Там проклятое место»: водители рассказали о ситуации на М-4 по Ростовской области

27 декабря 2023, 17:32
Фото: 1MI
Пробка в почти 30 километров сковала М-4 «Дон» в Ростовской области
Пробка в почти 30 километров сковала М-4 «Дон» в Ростовской области, водители в социальных сетях рассказали, как обстоит ситуация к настоящему часу.

Из-за ремонтных работ затор в несколько километров протянулся на трассе М-4 «Дон» в южном направлении. Водители не могут сдвинуться с места уже несколько часов. Для них организовали пункты обогрева и питания.

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«В 12.00 выехали в Шахты, в пробке простояли до 16.20».

«Не стоит на М-4 выезжать в сторону Ростова, пробка огромная, показывает по навигатору на 3,5 часа». «Лучше не ехать, холодно, в пробке потом стоять без еды и тепла», «Да там какое-то проклятое место», — пишут автомобилисты.

Также водители пишут, что рядом с Сулинским мостом стоят экипажи ГИБДД, разворачивающие водителей ехать через Новошахтинск и Сулин.

Ранее в ГИБДД региона объяснили, почему образовалась пробка на М-4 «Дон».

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#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Происшествия
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