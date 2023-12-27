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Published Сегодня, 04:46

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«Украинская верхушка посылает»: ростовчане высказались о сбитом беспилотнике

«Украинская верхушка посылает»: ростовчане высказались о сбитом беспилотнике

27 декабря 2023, 04:46
Фото: 1MI
В Ростовской области удалось сбить беспилотник, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Губернатор Василий Голубев рассказал, что в ночь на 27 декабря системы ПВО сбили беспилотник над территорией региона Он добавил, что последствия на земле уточняются.

Пользователи в комментариях написали, что беспилотники не должны применять в военных целях. По их словам, нужно принимать меры, чтобы подобного не повторялось.

«Украинская верхушка посылает беспилотники, чтобы мы боялись лишний раз из дома нос высунуть и дрожали от страха, но как бы не так. Мы станем лишь еще бдительнее», — заявили ростовчане.

Голубев сообщил о сбитом вражеском беспилотнике 27 декабря
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«Беспилотники реально атакуют дома и жилые площади. Это террористический акт, какой надо срочно пресекать», — пишут местные жители.

«ВСУ своими беспилотниками пытаются нас запугать. Но не дождутся, мы сплотимся, чтобы вместе противостоять угрозе», — рассказали пользователи.

«Спасибо нашему ПВО», — говорится в комментариях.

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