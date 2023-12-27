«Украинская верхушка посылает»: ростовчане высказались о сбитом беспилотнике

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Губернатор Василий Голубев рассказал, что в ночь на 27 декабря системы ПВО сбили беспилотник над территорией региона Он добавил, что последствия на земле уточняются.
Пользователи в комментариях написали, что беспилотники не должны применять в военных целях. По их словам, нужно принимать меры, чтобы подобного не повторялось.
«Украинская верхушка посылает беспилотники, чтобы мы боялись лишний раз из дома нос высунуть и дрожали от страха, но как бы не так. Мы станем лишь еще бдительнее», — заявили ростовчане.
«Беспилотники реально атакуют дома и жилые площади. Это террористический акт, какой надо срочно пресекать», — пишут местные жители.
«ВСУ своими беспилотниками пытаются нас запугать. Но не дождутся, мы сплотимся, чтобы вместе противостоять угрозе», — рассказали пользователи.
«Спасибо нашему ПВО», — говорится в комментариях.