В ГИБДД нашли виноватых в пробке на 26 километров на М-4

Сегодня вечером пробка в 26 километров сковала трассу М-4 «Дон» в направлении юга. С завтрашнего дня на участке магистрали с 995-го по 1007-й километр будут проводиться ремонтные работы, из-за чего транспорт будет двигаться еще медленнее.