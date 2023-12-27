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В ГИБДД нашли виноватых в пробке на 26 километров на М-4 в Ростовской области

В ГИБДД нашли виноватых в пробке на 26 километров на М-4

27 декабря 2023, 15:17
Фото: 1MI
В ГИБДД нашли виноватых в пробке на 26 километров на М-4 в Ростовской области
Водителям стоит заранее продумывать свой маршрут по М-4 «Дон» из-за ремонтных работ, заявили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Сегодня вечером пробка в 26 километров сковала трассу М-4 «Дон» в направлении юга. С завтрашнего дня на участке магистрали с 995-го по 1007-й километр будут проводиться ремонтные работы, из-за чего транспорт будет двигаться еще медленнее.

Движение парализовано на М-4 «Дон» в Ростовской области. Показываем на карте
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С завтрашнего дня на участке магистрали с 995-го по 1007-й километр будут проводиться ремонтные работы, из-за чего транспорт будет двигаться еще медленнее.С завтрашнего дня на участке магистрали с 995-го по 1007-й километр будут проводиться ремонтные работы, из-за чего транспорт будет двигаться еще медленнее.
С завтрашнего дня на участке магистрали с 995-го по 1007-й километр будут проводиться ремонтные работы, из-за чего транспорт будет двигаться еще медленнее.
Фото: Яндекс.Карты

В ГИБДД причину сегодняшнего затора видят в желании водителей «наверстать упущенное время» перед завтрашними ограничениями. А потому они превышают скорость, не соблюдают очередность проезда и сами провоцируют пробки и ДТП.

Автомобилистов просят быть осторожнее и заранее озаботиться планированием маршрута, учитывая ремонтные работы и погодную ситуацию.

Ранее водители жаловались на пробитые колеса из-за ям на М-4 «Дон».

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#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Происшествия
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