В ГИБДД нашли виноватых в пробке на 26 километров на М-4

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Сегодня вечером пробка в 26 километров сковала трассу М-4 «Дон» в направлении юга. С завтрашнего дня на участке магистрали с 995-го по 1007-й километр будут проводиться ремонтные работы, из-за чего транспорт будет двигаться еще медленнее.
В ГИБДД причину сегодняшнего затора видят в желании водителей «наверстать упущенное время» перед завтрашними ограничениями. А потому они превышают скорость, не соблюдают очередность проезда и сами провоцируют пробки и ДТП.
Автомобилистов просят быть осторожнее и заранее озаботиться планированием маршрута, учитывая ремонтные работы и погодную ситуацию.
Ранее водители жаловались на пробитые колеса из-за ям на М-4 «Дон».