В гуманитарной миссии «Единой России» участвуют жители всех регионов

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По словам главы штаба по гуманитарному сотрудничеству, заместителя секретаря генсовета ЕР Анны Кузнецовой, деятельность партии по оказанию помощи новым российским регионам и фронту ведется в круглосуточном режиме. ЕР осуществляет доставку местным жителям лекарств, продуктов питания, одежды и строительных материалов, а также многого другого. При участии Минздрава, ФМБА, министерств просвещения и обороны, фонда «Своих не бросаем», движения «Здоровое Отечество» и ОАО «РЖД» партии удалось отправить на лечение свыше 700 детей.
Волонтерская помощь населению прифронтовых районов заключается в выполнении адресных заявок на доставку продуктов и лекарственных препаратов. Пристальное внимание уделяется одиноким гражданам и многодетным семьям.
Замсекретаря генсовета партии рассказала, что 10 тонн продуктов и средств первой необходимости не так давно были доставлены в Энергодар. В городе работа организована хорошо, при этом остальным прифронтовым населенным пунктам также нужна гуманитарная поддержка. В Мариуполе был запущен проект МГЕР по доставке горячего питания одиноким людям с пониженной мобильностью.
Благодаря поддержке единороссов и фонда «Дороги жизни» в учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется проект «Я с тобой». Он стартовал в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, а затем распространился на 13 регионов. В ходе посещения 18 учреждений врачи провели осмотры более 800 детей. Несколько десятков из них были направлены на лечение в федеральные клиники.
По словам Кузнецовой, в рамках народной программы ЕР и при участии регионов-шефов в новых субъектах Федерации восстанавливается мирная жизнь: строятся жилые дома и социальные объекты, решаются задачи образования, организуются процессы в системе здравоохранения.
Активными участниками гуманитарной миссии стали волонтеры «Молодой Гвардии», которые ведут постоянную работу в мариупольской больнице интенсивного лечения, а также в военном госпитале Луганска и донецкой больнице им. Калинина. С сентября текущего года в Херсонской области приступил к работе педагогический десант МГЕР. Волонтеры объявили об открытии футбольной школы им. Андрея Соломатина в Мариуполе и бесплатной секции самбо в Шахтерске.
По информации сайта ER.RU, под покровительством гуманитарного штаба ЕР находится около 10 тысяч семей беженцев в Белгородской области. Кроме того, активисты осуществляют развозку продуктов в прифронтовые села Харьковской области.
Кузнецова выразила благодарность гражданам и организациям, оказывающим содействие партии в ее гуманитарной деятельности.
В 2023 году на Дону появились новые меры соцподдержки для участников СВО и членов их семей.
«Ряд наших предложений был поддержан парламентской группой по вопросам СВО, которую возглавляет Андрей Анатольевич Турчак. При участии Заксобрания Ростовской области федеральная рабочая группа подготовила единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Этот стандарт в полном объеме внедрен в Ростовской области», — рассказал председатель Заксобрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
Так, право на бесплатную юридическую помощь получили бойцы, которые принимали участие в боевых действиях начиная с 2014 года в составе Вооруженных сил ДНР и ЛНР.
В течение всего года представители партии доставляли грузы в зону СВО.
Донским бойцам в Херсонской области волонтеры «Единой России» передавали защитное снаряжение. Стройматериалы и инструменты партийцы привозили из Ростова на линию обороны в ЛНР.
Прифронтовой больнице на Артемовском направлении доставлял медикаменты депутат облпарламента Борис Гуркин. Находящемуся на этом же направлении казачьему отряду «Шторм», где служит депутат Заксобрания Дмитрий Суворов, «Единая Россия» собрала месячный запас продуктов. В зону СВО донские единороссы неоднократно передавали транспорт и спецоборудование. Продолжалась поддержка семей военнослужащих. Не оставляли без внимания и жителей новых регионов, например, волонтеры ростовского реготделения доставили 17 тысяч детских книг в Запорожскую область. А в пунктах временного размещения на Дону активисты «Молодой Гвардии» в летний период проводили творческие программы для детей.