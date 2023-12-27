В гуманитарной миссии «Единой России» участвуют жители всех регионов

Благодаря поддержке единороссов и фонда «Дороги жизни» в учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется проект «Я с тобой». Он стартовал в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, а затем распространился на 13 регионов. В ходе посещения 18 учреждений врачи провели осмотры более 800 детей. Несколько десятков из них были направлены на лечение в федеральные клиники.