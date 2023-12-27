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Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:42

В Ростове на городские маршруты вышли 42 новых автобуса

В Ростове на городские маршруты вышли 42 новых автобуса

27 декабря 2023, 07:40
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове на городские маршруты вышли 42 новых автобуса
В Ростове на городские маршруты выпустили более 40 новых автобусов, об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Власти Ростова объявили, что во вторник, 26 декабря, на городские маршруты вышли 42 автобуса КамАЗ. По словам властей, все эти автобусы имеют кондиционеры, камеры видеонаблюдения и системы пожаротушения, кроме того, 10 из них имеют дизельные двигатели.

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Правительство Ростовской области помогло закупить автобусы, профинансировав часть стоимости транспорта, составляющую 695 миллионов рублей.Правительство Ростовской области помогло закупить автобусы, профинансировав часть стоимости транспорта, составляющую 695 миллионов рублей.
Правительство Ростовской области помогло закупить автобусы, профинансировав часть стоимости транспорта, составляющую 695 миллионов рублей.
Фото: rostov-gorod.ru

Правительство Ростовской области помогло закупить автобусы, профинансировав часть стоимости транспорта, составляющую 695 миллионов рублей. Выход дополнительных автобусов был призван решить проблему с загруженностью семи городских маршрутов.

Ранее в Ростове новый автобус-гармошка не выдержал и сломался на пятый день работы на одном из самых востребованных маршрутов города.

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