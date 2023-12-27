В Ростове на городские маршруты вышли 42 новых автобуса

Власти Ростова объявили, что во вторник, 26 декабря, на городские маршруты вышли 42 автобуса КамАЗ. По словам властей, все эти автобусы имеют кондиционеры, камеры видеонаблюдения и системы пожаротушения, кроме того, 10 из них имеют дизельные двигатели.