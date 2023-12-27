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Published Сегодня, 07:39

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В Ростове у школы №86 обнаружили труп мужчины

В Ростове у школы №86 обнаружили труп мужчины

27 декабря 2023, 07:39
Фото: 1MI
В Ростове у школы №86 обнаружили труп мужчины
В Ростове мужчина скончался у школы №86 на улице Каширской, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Во вторник, 26 декабря, Telegram-канал «Это Ростов» сообщил о внезапной гибели человека на улице Каширской. По данным авторов канала, прохожий средних лет шел по улице, когда ему внезапно стало плохо. Мужчина потерял равновесие, лег на спину и умер неподалеку от школы №86.

Труп мужчины обнаружили на улице в Ростове-на-Дону
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В настоящий момент неизвестно, что стало причиной гибели прохожего, и были ли учащиеся свидетелями инцидента, вместе с этим авторы канала опубликовали фото мужчины, распростертого на пешеходной тропе рядом с тротуаром.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной гибели прохожего, и были ли учащиеся свидетелями инцидентаВ настоящий момент неизвестно, что стало причиной гибели прохожего, и были ли учащиеся свидетелями инцидента
В настоящий момент неизвестно, что стало причиной гибели прохожего, и были ли учащиеся свидетелями инцидента
Фото: t.me/etorostov

«Что с ним-то? Инфаркт?», «Жесть какая- то творится», — прокомментировали произошедшее ростовчане, заметив, что в последнее время люди часто погибают на улице, не успев получить медицинскую помощь.

Например, недавно в Ростове на улице Текучева обнаружили труп другого мужчины.

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