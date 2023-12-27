В Ростове у школы №86 обнаружили труп мужчины

Во вторник, 26 декабря, Telegram-канал «Это Ростов» сообщил о внезапной гибели человека на улице Каширской. По данным авторов канала, прохожий средних лет шел по улице, когда ему внезапно стало плохо. Мужчина потерял равновесие, лег на спину и умер неподалеку от школы №86.