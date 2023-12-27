В Ростове у школы №86 обнаружили труп мужчины

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Во вторник, 26 декабря, Telegram-канал «Это Ростов» сообщил о внезапной гибели человека на улице Каширской. По данным авторов канала, прохожий средних лет шел по улице, когда ему внезапно стало плохо. Мужчина потерял равновесие, лег на спину и умер неподалеку от школы №86.
В настоящий момент неизвестно, что стало причиной гибели прохожего, и были ли учащиеся свидетелями инцидента, вместе с этим авторы канала опубликовали фото мужчины, распростертого на пешеходной тропе рядом с тротуаром.
«Что с ним-то? Инфаркт?», «Жесть какая- то творится», — прокомментировали произошедшее ростовчане, заметив, что в последнее время люди часто погибают на улице, не успев получить медицинскую помощь.
Например, недавно в Ростове на улице Текучева обнаружили труп другого мужчины.