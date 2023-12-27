В Ростове у школы нашли труп мужчины со спущенными брюками

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Во вторник, 26 декабря, Telegram-канал «Ростов Главный» рассказал, что на проспекте Стачки на ЗЖИ рядом со школой №92 обнаружили тело мужчины. Труп обнаружили лежащим на спине, у неизвестного мужчины были спущены штаны.
«Сердце отказало, видимо, был в определенном состоянии», «Сегодня к восьми утра отводила ребенка в школу, труп лежит до сих пор», «Кошмар какой-то, лежит возле калитки со вчерашнего дня», — прокомментировали увиденное ростовчане.
Портал «161.ру» со ссылкой на пресс-службу донского Следкома объявил, что на останках не обнаружили признаков насильственной смерти. Информация об обстоятельствах произошедшего уточняется.
В тот же день труп обнаружили и у школы №86 в Ростове.