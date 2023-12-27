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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

В Ростове у школы нашли труп мужчины со спущенными брюками

В Ростове у школы нашли труп мужчины со спущенными брюками

27 декабря 2023, 09:12
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове у школы нашли труп мужчины со спущенными брюками
В Ростове у школы №92 нашли труп неизвестного мужчины со спущенными брюками, информация об этом появилась в местном Telegram-канале.

Во вторник, 26 декабря, Telegram-канал «Ростов Главный» рассказал, что на проспекте Стачки на ЗЖИ рядом со школой №92 обнаружили тело мужчины. Труп обнаружили лежащим на спине, у неизвестного мужчины были спущены штаны.

«Сердце отказало, видимо, был в определенном состоянии», «Сегодня к восьми утра отводила ребенка в школу, труп лежит до сих пор», «Кошмар какой-то, лежит возле калитки со вчерашнего дня», — прокомментировали увиденное ростовчане.

Труп мужчины обнаружили на улице в Ростове-на-Дону
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Во вторник, 26 декабря, Telegram-канал «Ростов Главный» рассказал, что на проспекте Стачки на ЗЖИ рядом со школой №92 обнаружили тело мужчины.Во вторник, 26 декабря, Telegram-канал «Ростов Главный» рассказал, что на проспекте Стачки на ЗЖИ рядом со школой №92 обнаружили тело мужчины.
Во вторник, 26 декабря, Telegram-канал «Ростов Главный» рассказал, что на проспекте Стачки на ЗЖИ рядом со школой №92 обнаружили тело мужчины.
Фото: /t.me/rostov_glavniy

Портал «161.ру» со ссылкой на пресс-службу донского Следкома объявил, что на останках не обнаружили признаков насильственной смерти. Информация об обстоятельствах произошедшего уточняется.

В тот же день труп обнаружили и у школы №86 в Ростове.

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