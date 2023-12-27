В Ростове у школы нашли труп мужчины со спущенными брюками

Во вторник, 26 декабря, Telegram-канал «Ростов Главный» рассказал, что на проспекте Стачки на ЗЖИ рядом со школой №92 обнаружили тело мужчины. Труп обнаружили лежащим на спине, у неизвестного мужчины были спущены штаны.