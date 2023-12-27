В Ростовской области 670 сирот обрели новую семью

Сумма пособия составляет около 23 тысяч рублей, однако если семья согласилась взять на воспитание ребенка старше семи лет или инвалида размер выплаты увеличивается до 175 тысяч рублей. При этом при усыновлении нескольких детей пособие выплачивают на каждого из них, для получения средств опекунам или родителям необходимо подать заявку на пособие в течение шести месяцев с момента оформления документов на опеку.