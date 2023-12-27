В Ростовской области 670 сирот обрели новую семью

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Власти региона объявили, что в 2023 году отделение социального фонда России по Ростовской области назначило единовременные пособия 670 семьям, взявшим на воспитание ребенка. Получателями выплат могут стать только усыновители и опекуны с приемными родителями.
Сумма пособия составляет около 23 тысяч рублей, однако если семья согласилась взять на воспитание ребенка старше семи лет или инвалида размер выплаты увеличивается до 175 тысяч рублей. При этом при усыновлении нескольких детей пособие выплачивают на каждого из них, для получения средств опекунам или родителям необходимо подать заявку на пособие в течение шести месяцев с момента оформления документов на опеку.
Заявление можно оформить в МФЦ, клиентской службе СФР или через Госуслуги, для подачи заявки потребуется предоставить документы о передаче ребенка семье, свидетельство рождения и реквизиты счета, на которой придет пособие. Решение о назначении выплаты принимают в течение 10 дней с момента приема заявления.
Ранее стало известно, как изменится размер ежемесячного пособия на детей-сирот в Ростовской области в 2024 году.