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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

В Ростовской области любовники обманывали старушек

В Ростовской области любовники два года обманывали старушек

27 декабря 2023, 09:02
Фото: Midjourney
В Ростовской области любовники обманывали старушек
В Ростовской области пара сожителей зарабатывала на жизнь обманом старушек, подробностями поделились донские СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники рассказал, что в Ростове осудили сожителей, зарабатывающих на жизнь обманом пожилых людей.

По предварительной информации, перед судом предстали безработные 46-летний мужчина и его 33-летняя сожительница, которые решили зарабатывать на жизнь незаконной деятельностью.

Первым нелегальную подработку нашел ростовчанин по имени Сергей, от которого требовалось приезжать к пожилым людям, забирать у них наличные средства и переводить деньги на указанный координатором счет. За хлопоты Сергей получал на «копытные» 10% от суммы полученных средств. При этом сами деньги пенсионеры передавали якобы ради помощи родственникам, по словам мошенников ставшими виновниками или жертвами ДТП.

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При этом сами деньги пенсионеры передавали якобы ради помощи родственникам, по словам мошенников ставшими виновниками или жертвами ДТП.При этом сами деньги пенсионеры передавали якобы ради помощи родственникам, по словам мошенников ставшими виновниками или жертвами ДТП.
При этом сами деньги пенсионеры передавали якобы ради помощи родственникам, по словам мошенников ставшими виновниками или жертвами ДТП.
Фото: 1MI

Жертвами всегда становились пожилые женщины в возрасте 75-90 лет, для поддержания легенды Сергей просил пенсионерок передать, например, постельное белье с полотенцем для пострадавших.

Позднее Сергей привлек к «подработке» свою сожительницу Ирину, в среднем выручка с пенсионерок составляла от 140 до 220 тысяч рублей.

Пара еще долго обирала бы пенсионеров вместе с «менеджером», если бы не оперативники. По словам прокурора Пролетарского района Ростова Романа Агапова, сожителей задержали, в отношении них завели дело о мошенничестве.

Во время заседания суда Сергея и Ирину признали виновными в преступной деятельности, мужчина проведет в колонии 3,5 года, а его возлюбленная получила четыре года лишения свободы. Им также придется выплатить ущерб жертвам обмана.

Ранее дончанам рассказали, что нужно знать, чтобы не стать жертвой обмана.

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