В Ростовской области любовники два года обманывали старушек

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники рассказал, что в Ростове осудили сожителей, зарабатывающих на жизнь обманом пожилых людей.
По предварительной информации, перед судом предстали безработные 46-летний мужчина и его 33-летняя сожительница, которые решили зарабатывать на жизнь незаконной деятельностью.
Первым нелегальную подработку нашел ростовчанин по имени Сергей, от которого требовалось приезжать к пожилым людям, забирать у них наличные средства и переводить деньги на указанный координатором счет. За хлопоты Сергей получал на «копытные» 10% от суммы полученных средств. При этом сами деньги пенсионеры передавали якобы ради помощи родственникам, по словам мошенников ставшими виновниками или жертвами ДТП.
Жертвами всегда становились пожилые женщины в возрасте 75-90 лет, для поддержания легенды Сергей просил пенсионерок передать, например, постельное белье с полотенцем для пострадавших.
Позднее Сергей привлек к «подработке» свою сожительницу Ирину, в среднем выручка с пенсионерок составляла от 140 до 220 тысяч рублей.
Пара еще долго обирала бы пенсионеров вместе с «менеджером», если бы не оперативники. По словам прокурора Пролетарского района Ростова Романа Агапова, сожителей задержали, в отношении них завели дело о мошенничестве.
Во время заседания суда Сергея и Ирину признали виновными в преступной деятельности, мужчина проведет в колонии 3,5 года, а его возлюбленная получила четыре года лишения свободы. Им также придется выплатить ущерб жертвам обмана.
Ранее дончанам рассказали, что нужно знать, чтобы не стать жертвой обмана.