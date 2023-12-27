В Ростовской области любовники два года обманывали старушек

Первым нелегальную подработку нашел ростовчанин по имени Сергей, от которого требовалось приезжать к пожилым людям, забирать у них наличные средства и переводить деньги на указанный координатором счет. За хлопоты Сергей получал на «копытные» 10% от суммы полученных средств. При этом сами деньги пенсионеры передавали якобы ради помощи родственникам, по словам мошенников ставшими виновниками или жертвами ДТП.