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Ростовскую область атакуют беспилотники, пока жителей задерживают из-за петард

В Ростовской области открыли охоту за пиротехниками-нелегалами и считают ямы на М-4

27 декабря 2023, 16:26
Фото: kafka4prez/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Ростовскую область атакуют беспилотники, пока жителей задерживают из-за петард
БПЛА в очередной раз атаковали Ростовскую область, тем временем в регионе за запуск петард впервые задержали местных жителей, а водители составили список ям на М-4 «Дон».

Атака беспилотника

Сегодня около 04.00 мск губернатор Василий Голубев сообщил об атаке беспилотника на Ростовскую область. Его сбили силы ПВО. По словам главы региона, обошлось без пострадавших. О разрушениях информация уточняется.

Однако, где именно сбили беспилотник, он уточнять не стал. Тем временем жители Волгодонска, как пишут местные СМИ, видели несколько беспилотников в небе над городом минувшей ночью. Они кружили неподалеку от РоАЭС. Вскоре в небе появился грохот и следы, напоминавшие работу ПВО.

Официально информация об АЭС как о возможной цели БПЛА властями Ростовской области не подтверждалась.

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Наказание за петарды

Администрация Усть-Донецкого района сообщила, что в муниципалитете за запуск петард задержали двух местных жителей. Это первое задержание за запуск пиротехники в регионе спустя почти месяц после введения соответствующего запрета.

Известно, что нарушителями оказались 28-летние мужчины. Они купили петарды и сразу же их запустили, напугав местных жителей. На грохот отреагировали полицейские и казаки. Они оперативно прибыли к месту происшествия.

Нарушителям же грозит либо штраф до 2,5 тысячи рублей, либо арест до 15 суток.

Напомним, запускать петарды, салюты и фейерверки в Ростовской области запрещено, как минимум, до начала марта.

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Яма на яме

В Telegram-канале, посвященном трассе М-4 «Дон», водители решили составить список из десяти самых проблемных участков дороги. В расчет брали отрезки с наибольшим количеством ям, выбоин.

Возглавил своеобразный топ участок в границах 910-920 километров в направлении Москвы. Ямы там распространились на правой части дорожного полотна.

Также выбоины обнаружили на участке от 994-го до 1020-го километра М-4 «Дон». Водители рекомендуют снижать там скорость движения до 60 километров в час и увеличить дистанцию.

Ремонт нужен и правой полосе трассы в направлении Москвы от 960 до 969 километра, повороту на Малинки за Аютой, повороту на Астахов в направлении Ростова, подъездам к Шахтам на протяжении 30 километров до и после города и другим участкам.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону
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