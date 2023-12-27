В Ростовской области открыли охоту за пиротехниками-нелегалами и считают ямы на М-4

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Сегодня около 04.00 мск губернатор Василий Голубев сообщил об атаке беспилотника на Ростовскую область. Его сбили силы ПВО. По словам главы региона, обошлось без пострадавших. О разрушениях информация уточняется.
Однако, где именно сбили беспилотник, он уточнять не стал. Тем временем жители Волгодонска, как пишут местные СМИ, видели несколько беспилотников в небе над городом минувшей ночью. Они кружили неподалеку от РоАЭС. Вскоре в небе появился грохот и следы, напоминавшие работу ПВО.
Официально информация об АЭС как о возможной цели БПЛА властями Ростовской области не подтверждалась.
Администрация Усть-Донецкого района сообщила, что в муниципалитете за запуск петард задержали двух местных жителей. Это первое задержание за запуск пиротехники в регионе спустя почти месяц после введения соответствующего запрета.
Известно, что нарушителями оказались 28-летние мужчины. Они купили петарды и сразу же их запустили, напугав местных жителей. На грохот отреагировали полицейские и казаки. Они оперативно прибыли к месту происшествия.
Нарушителям же грозит либо штраф до 2,5 тысячи рублей, либо арест до 15 суток.
Напомним, запускать петарды, салюты и фейерверки в Ростовской области запрещено, как минимум, до начала марта.
В Telegram-канале, посвященном трассе М-4 «Дон», водители решили составить список из десяти самых проблемных участков дороги. В расчет брали отрезки с наибольшим количеством ям, выбоин.
Возглавил своеобразный топ участок в границах 910-920 километров в направлении Москвы. Ямы там распространились на правой части дорожного полотна.
Также выбоины обнаружили на участке от 994-го до 1020-го километра М-4 «Дон». Водители рекомендуют снижать там скорость движения до 60 километров в час и увеличить дистанцию.
Ремонт нужен и правой полосе трассы в направлении Москвы от 960 до 969 километра, повороту на Малинки за Аютой, повороту на Астахов в направлении Ростова, подъездам к Шахтам на протяжении 30 километров до и после города и другим участкам.