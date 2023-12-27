В Ростовской области открыли охоту за пиротехниками-нелегалами и считают ямы на М-4

Однако, где именно сбили беспилотник, он уточнять не стал. Тем временем жители Волгодонска, как пишут местные СМИ, видели несколько беспилотников в небе над городом минувшей ночью. Они кружили неподалеку от РоАЭС. Вскоре в небе появился грохот и следы, напоминавшие работу ПВО.