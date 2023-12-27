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Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Ростовской области резко сократилось производство куриных яиц

В Ростовской области резко сократилось производство куриных яиц

27 декабря 2023, 09:42
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области резко сократилось производство куриных яиц
В Ростовской области объемы производства куриных яиц сократились на 3,7%, об этом сообщили в пресс-службе Ростовстата.

Аналитики объявили, что за 10 месяцев с начала 2023 года в хозяйствах Ростовской области произвели 348,5 тысячи тонн скота и птицы. Это меньше показателей за аналогичный период 2022 года на 0,8%. В то же время производство молока увеличилось на 0,2% — до 1,03 миллиона тонн продукции.

Сколько стоит десяток яиц в магазинах Ростова-на-Дону
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Наиболее значительное сокращение зафиксировали в сфере производства куриных яиц. С января по ноябрь 2023 года объемы производства яиц сократились до 96,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В этом году донские предприятия произвели более 1,47 миллиона штук яиц.

Ранее стало известно, как менялись цены на куриные яйца в магазинах Ростова-на-Дону за прошедшие две недели.

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