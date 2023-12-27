В Ростовской области резко сократилось производство куриных яиц

Аналитики объявили, что за 10 месяцев с начала 2023 года в хозяйствах Ростовской области произвели 348,5 тысячи тонн скота и птицы. Это меньше показателей за аналогичный период 2022 года на 0,8%. В то же время производство молока увеличилось на 0,2% — до 1,03 миллиона тонн продукции.