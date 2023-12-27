В Ростовской области задержали первых нарушителей запрета на запуск фейерверков

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Во вторник, 26 декабря, представители администрации объявили, что на территории Усть-Донецкого района Ростовской области задержали двух нарушителей запрета использования пиротехники.
По предварительной информации, 28-летние мужчины приобрели пиротехнику и запустили ее, испугав окружающих взрывами петард. Грохот привлек сотрудников полиции и казаков, которые прибыли к месту происшествия.
Теперь молодым людям грозит штраф в размере от 500 до 2,5 тысячи рублей или арест сроком до 15 суток из-за игнорирования предупреждения о запрете запуска салютов в Ростовской области до 1 марта 2024 года.
Ранее в Ростове объявили, что МЧС будет контролировать запуск салютов в новогоднюю ночь.