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В Ростовской области задержали нарушителей запрета на запуск фейерверков

В Ростовской области задержали первых нарушителей запрета на запуск фейерверков

27 декабря 2023, 10:44
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали нарушителей запрета на запуск фейерверков
В Ростовской области двух мужчин задержали за запуск запрещенных петард, об этом сообщили в пресс-службе администрации Усть-Донецкого района.

Во вторник, 26 декабря, представители администрации объявили, что на территории Усть-Донецкого района Ростовской области задержали двух нарушителей запрета использования пиротехники.

По предварительной информации, 28-летние мужчины приобрели пиротехнику и запустили ее, испугав окружающих взрывами петард. Грохот привлек сотрудников полиции и казаков, которые прибыли к месту происшествия.

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Теперь молодым людям грозит штраф в размере от 500 до 2,5 тысячи рублей или арест сроком до 15 суток из-за игнорирования предупреждения о запрете запуска салютов в Ростовской области до 1 марта 2024 года.

Ранее в Ростове объявили, что МЧС будет контролировать запуск салютов в новогоднюю ночь.

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