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Published Сегодня, 07:09

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В Таганроге хозяин отказался пускать в бар участников СВО в военной форме

Бар в Таганроге, не пустивший бойцов СВО, изменил правила посещения для военных

27 декабря 2023, 07:09
Фото: 1MI
В Таганроге хозяин отказался пускать в бар участников СВО в военной форме
В Таганроге разгорелся очередной скандал с участием бойцов СВО, участников боевых действий не пустили в местный бар из-за военной формы, об этом сообщил популярный Telegram-канал.
Сюжет
СВО

В понедельник, 25 декабря, Telegram-канал Readovka объявил, что в Таганроге участники СВО якобы стали жертвой дискриминации.

Так, замполит мотострелковой роты Анна рассказала, что ей с другом отказали в посещении бара «Джонни Джонс» в Таганроге, поскольку женщина была облачена в камуфляжную форму. При этом запрет на обслуживание, по словам женщины, поступил от владельца заявления, в правилах посещения бара никаких требований к дресс-коду гостей не указано.

Анна рассказала, что заехала в Таганрог по делам и сменной одежды у нее при себе не было, поэтому она решила пойти в бар с товарищем в том, в чем была. Женщину не пустили в бар даже после того, как она по запросу показала охране военное удостоверение.

Так замполит мотострелковой роты Анна рассказала, что ей с другом отказали в посещении бара «Джонни Джонс» в Таганроге, поскольку женщина была облачена в камуфляжную форму.
Видео: t.me/readovkanews

«Заведение частное.[…] Я попросил показать вас удостоверение, но не сказал, что я вас пропущу. […] В полевой форме у нас находится нельзя», — сказал один из сотрудников заведения в видео Анны.

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После скандала несколько участников СВО также постарались посетить бар в полевой форме, но также получали отказ. Персонал якобы проинформировал их, что хозяин просто не желает видеть гостей в военной форме, и они могут посетить заведение только штатском.

Сейчас, по данным авторов канала, персонал кафе утверждает, что в бар можно прийти и в военной форме, но это стало допустимо только после волны негативных оценок заведения в Интернете и народного негодования.

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