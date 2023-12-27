Бар в Таганроге, не пустивший бойцов СВО, изменил правила посещения для военных

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В понедельник, 25 декабря, Telegram-канал Readovka объявил, что в Таганроге участники СВО якобы стали жертвой дискриминации.
Так, замполит мотострелковой роты Анна рассказала, что ей с другом отказали в посещении бара «Джонни Джонс» в Таганроге, поскольку женщина была облачена в камуфляжную форму. При этом запрет на обслуживание, по словам женщины, поступил от владельца заявления, в правилах посещения бара никаких требований к дресс-коду гостей не указано.
Анна рассказала, что заехала в Таганрог по делам и сменной одежды у нее при себе не было, поэтому она решила пойти в бар с товарищем в том, в чем была. Женщину не пустили в бар даже после того, как она по запросу показала охране военное удостоверение.
«Заведение частное.[…] Я попросил показать вас удостоверение, но не сказал, что я вас пропущу. […] В полевой форме у нас находится нельзя», — сказал один из сотрудников заведения в видео Анны.
После скандала несколько участников СВО также постарались посетить бар в полевой форме, но также получали отказ. Персонал якобы проинформировал их, что хозяин просто не желает видеть гостей в военной форме, и они могут посетить заведение только штатском.
Сейчас, по данным авторов канала, персонал кафе утверждает, что в бар можно прийти и в военной форме, но это стало допустимо только после волны негативных оценок заведения в Интернете и народного негодования.