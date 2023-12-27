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Published Сегодня, 09:27

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Вассерман заявил о попытках Украины атаковать Ростовскую область и в 2024 году

Вассерман заявил о попытках Украины атаковать Ростовскую область и в 2024 году

27 декабря 2023, 09:27
Фото: duma.gov.ru
Вассерман заявил о попытках Украины атаковать Ростовскую область и в 2024 году
Террор Ростовской области будет продолжаться пока живы террористы, сообщил RostovGazeta политик, известный российский интеллектуал, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что системы ПВО в донском крае успешно отражали попытки атак Украины. Депутат поясняет, что террор — это инструмент тех, кто не может достигнуть цели обычными путями.

«Поэтому единственный способ покончить с террором — это покончить с террористами», — отмечает Анатолий Вассерман.

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Спикер добавляет, что любая попытка в осуществлении польской фальшивки «Украина — не Россия» всегда оборачивалась террором. Дело было лишь во времени.

«Сначала это происходило против русского большинства тех земель, где эту фальшивку пытались реализовать. Ну, а следом, когда хватало сил и времени, то против и остальных русских», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала, что система ПВО неоднократно работала в Ростовской области. Отработка по воздушным целям уже перестала для региона быть каким-то редким явлением.

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