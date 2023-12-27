Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Напомним, что системы ПВО в донском крае успешно отражали попытки атак Украины. Депутат поясняет, что террор — это инструмент тех, кто не может достигнуть цели обычными путями.
«Поэтому единственный способ покончить с террором — это покончить с террористами», — отмечает Анатолий Вассерман.
Спикер добавляет, что любая попытка в осуществлении польской фальшивки «Украина — не Россия» всегда оборачивалась террором. Дело было лишь во времени.
«Сначала это происходило против русского большинства тех земель, где эту фальшивку пытались реализовать. Ну, а следом, когда хватало сил и времени, то против и остальных русских», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала, что система ПВО неоднократно работала в Ростовской области. Отработка по воздушным целям уже перестала для региона быть каким-то редким явлением.