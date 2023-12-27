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Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Власти Ростова объяснили, кто и зачем установил депрессивную елку у парка Плевен

Власти в Ростове-на-Дону открестились от депрессивной елки, которую высмеяла Собчак

27 декабря 2023, 15:37
Фото: 1MI
Власти Ростова объяснили, кто и зачем установил депрессивную елку у парка Плевен

Власти открестились от самой депрессивной елки в Ростове-на-Дону у парка Плевен

Елку рядом с парком Плевен на Западном в Ростове установили не власти города, заявила пресс-служба администрации.

Жители Западного на днях обратили внимание на елку рядом с детской площадкой у парка Плевен. Новогодняя красавица показалась им весьма унылой и депрессивной из-за блеклых и малочисленных игрушек. О елке в своем Telegram-канале рассказала и Ксения Собчак, связав ее внешний вид с непростым годом и военным бунтом в Ростове этим летом.

«От бунта не отошли»: Собчак раскритиковала новогоднюю елку в Ростове
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Администрация заявила, что к елке не имеет никакого отношения, и ее поставили «по инициативе предпринимателей», чтобы украсить парк к Новому году.Администрация заявила, что к елке не имеет никакого отношения, и ее поставили «по инициативе предпринимателей», чтобы украсить парк к Новому году.
Администрация заявила, что к елке не имеет никакого отношения, и ее поставили «по инициативе предпринимателей», чтобы украсить парк к Новому году.
Фото: ТГ канал «Кровавая барыня»

Горожане спросили в социальных сетях у властей, кто и зачем установил такую елку. Администрация заявила, что к елке не имеет никакого отношения, и ее поставили «по инициативе предпринимателей», чтобы украсить парк к Новому году. Куплена и украшена елка была также на деньги бизнесменов.

Ранее чиновники попросили ростовчан не пить на Новый год, чтобы не стать агрессивнее.

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