Власти в Ростове-на-Дону открестились от депрессивной елки, которую высмеяла Собчак

Горожане спросили в социальных сетях у властей, кто и зачем установил такую елку. Администрация заявила, что к елке не имеет никакого отношения, и ее поставили «по инициативе предпринимателей», чтобы украсить парк к Новому году. Куплена и украшена елка была также на деньги бизнесменов.