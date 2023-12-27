Власти в Ростове-на-Дону открестились от депрессивной елки, которую высмеяла Собчак

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Жители Западного на днях обратили внимание на елку рядом с детской площадкой у парка Плевен. Новогодняя красавица показалась им весьма унылой и депрессивной из-за блеклых и малочисленных игрушек. О елке в своем Telegram-канале рассказала и Ксения Собчак, связав ее внешний вид с непростым годом и военным бунтом в Ростове этим летом.
Горожане спросили в социальных сетях у властей, кто и зачем установил такую елку. Администрация заявила, что к елке не имеет никакого отношения, и ее поставили «по инициативе предпринимателей», чтобы украсить парк к Новому году. Куплена и украшена елка была также на деньги бизнесменов.
Ранее чиновники попросили ростовчан не пить на Новый год, чтобы не стать агрессивнее.