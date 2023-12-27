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Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

Инспекторы поймали на управлении авто в нетрезвом виде четырех водителей

Водителей в Ростовской области массово проверяют на трезвость перед Новым годом

27 декабря 2023, 17:46
Фото: 1MI
Инспекторы поймали на управлении авто в нетрезвом виде четырех водителей

Только за один рейд в Ростовской области поймали четыре пьяных водителя

Инспекторы поймали на управлении авто в нетрезвом виде четырех водителей, рассказали в ГИБДД Ростовской области.

Перед праздниками сотрудники ГИБДД решили устроить массовые проверки водителей на трезвость. Рейды будут проводить регулярно во всех муниципалитетах Ростовской области.

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Так, один из них прошел накануне. На дорогах региона поймали сразу четыре нарушителя. За вождение в нетрезвом виде им грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

Уточняется, что еще восемь водителей отказались пройти освидетельствование. Им также грозит штраф и лишение водительских прав.

Напомним, сегодня пробка до 30 километров сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области. Причиной затора стали ремонтные работы. Для водителей развернули пункты обогрева и питания.

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