Водителей в Ростовской области массово проверяют на трезвость перед Новым годом

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Перед праздниками сотрудники ГИБДД решили устроить массовые проверки водителей на трезвость. Рейды будут проводить регулярно во всех муниципалитетах Ростовской области.
Так, один из них прошел накануне. На дорогах региона поймали сразу четыре нарушителя. За вождение в нетрезвом виде им грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.
Уточняется, что еще восемь водителей отказались пройти освидетельствование. Им также грозит штраф и лишение водительских прав.
Напомним, сегодня пробка до 30 километров сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области. Причиной затора стали ремонтные работы. Для водителей развернули пункты обогрева и питания.