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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Ростовской области автомобилисты составили список опасных ям на М-4 «Дон»

Водители составили список ям на М-4 «Дон». Где самые опасные?

27 декабря 2023, 12:22
Фото: 1MI
В Ростовской области автомобилисты составили список опасных ям на М-4 «Дон»

В Ростовской области составили список самых опасных ям на М-4 «Дон»

В Ростовской области автомобилисты составили список из десяти участков трассы М-4 «Дон» с ямами и выбоинами, информация появилась в тематическом Telegram-канале.

Авторы канала «Трасса М4 Дон — Чат» поделились перечнем участков трассы, где автомобилистам следует сбросить скорость и проявить осторожность из-за большого количества ям и выбоин.

Так первым стал участком с ямами стало дорожное полотно в границах 910-920 километров в направлении Москвы. Ямы возникли на правой части дорожного полотна.

Кроме того, ямы обнаружили на участке от 994 до 1020 километра М-4 «Дон», водителям рекомендовали снизить скорость до 60 километров в час и увеличить дистанцию, поскольку «все равно вилять между колдобинами».

Вместе с этим в ремонте нуждается правая полоса на Москву от 960 до 969 километра, поворот на Малинки за Аютой, поворот на Астахов в направлении Ростова, подъезды к Шахтам на протяжении 30 километров до и после города.

Еще несколько автомобилей пробили колеса на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
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«Пробили два колеса, ещё с десяток машин стоит в разных местах», — рассказали водители.«Пробили два колеса, ещё с десяток машин стоит в разных местах», — рассказали водители.
«Пробили два колеса, ещё с десяток машин стоит в разных местах», — рассказали водители.
Фото: 1MI

Также водители сообщают о яме на трассе от Гуково в направлении Каменска-Шахтинского, по словам автомобилистов, у нее большая глубина и острые борта, из-за которых можно легко пробить колеса.

«Пробили два колеса, ещё с десяток машин стоит в разных местах», — рассказали водители.

Аналогичная ситуация наблюдается за развязкой Новошахтинск-Новочеркасск, на спуске к виадуку до стелы Каменска-Шахтинского в северном направлении, а также на 926-927 километрах трассы М-4 в южном направлении.

Водителей призывают быть внимательными и осторожным, чтобы не попасть в аварийную ситуацию и не потерять колеса из-за ненадлежащего состояния дороги.

Ранее стало известно, где ограничат скорость на М-4 «Дон».

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