Водители составили список ям на М-4 «Дон». Где самые опасные?

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Авторы канала «Трасса М4 Дон — Чат» поделились перечнем участков трассы, где автомобилистам следует сбросить скорость и проявить осторожность из-за большого количества ям и выбоин.
Так первым стал участком с ямами стало дорожное полотно в границах 910-920 километров в направлении Москвы. Ямы возникли на правой части дорожного полотна.
Кроме того, ямы обнаружили на участке от 994 до 1020 километра М-4 «Дон», водителям рекомендовали снизить скорость до 60 километров в час и увеличить дистанцию, поскольку «все равно вилять между колдобинами».
Вместе с этим в ремонте нуждается правая полоса на Москву от 960 до 969 километра, поворот на Малинки за Аютой, поворот на Астахов в направлении Ростова, подъезды к Шахтам на протяжении 30 километров до и после города.
Также водители сообщают о яме на трассе от Гуково в направлении Каменска-Шахтинского, по словам автомобилистов, у нее большая глубина и острые борта, из-за которых можно легко пробить колеса.
«Пробили два колеса, ещё с десяток машин стоит в разных местах», — рассказали водители.
Аналогичная ситуация наблюдается за развязкой Новошахтинск-Новочеркасск, на спуске к виадуку до стелы Каменска-Шахтинского в северном направлении, а также на 926-927 километрах трассы М-4 в южном направлении.
Водителей призывают быть внимательными и осторожным, чтобы не попасть в аварийную ситуацию и не потерять колеса из-за ненадлежащего состояния дороги.
Ранее стало известно, где ограничат скорость на М-4 «Дон».