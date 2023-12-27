Юрист объяснил, как в Ростове обойти запрет на фейерверки в новогоднюю ночь

Штрафовать, по словам юриста, за использование пиротехники могут по двум административным статьям: 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и 20.4 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности). По первой статье грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток, по второй штраф для гражданина составит от 5 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц — от 300 до 400 тысяч рублей.