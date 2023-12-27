Юрист объяснил, как в Ростове обойти запрет на фейерверки в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Ростовчане смогут заменить запрещенные салюты бенгальскими огнями, хлопушками и видеороликами. Такую альтернативу предложил ростовский юрист Юрий Мартынов.
«Нужно понимать, что запрет введен из соображений безопасности сотен тысяч людей. Если очень хочется посмотреть именно салют — включите видеоролик у себя на телевизоре», — советует юрист.
Физически, добавляет эксперт, вместо фейерверков и петард, можно зажечь бенгальские огни или использовать хлопушки.
«Это не полноценная пиротехника и радиус их действия как правило не превышает 1-1,5 метра. Запускать их можно дома, из далека их не видно», — поясняет Юрий Мартынов.
Штрафовать, по словам юриста, за использование пиротехники могут по двум административным статьям: 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и 20.4 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности). По первой статье грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток, по второй штраф для гражданина составит от 5 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц — от 300 до 400 тысяч рублей.
Ранее RostovGazeta писала о том, что донские чиновники могут остаться без подарков, а ростовчане — без незаконных салютов.