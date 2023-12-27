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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Юрист объяснил, как в Ростове обойти запрет на фейерверки в новогоднюю ночь

Юрист объяснил, как в Ростове обойти запрет на фейерверки в новогоднюю ночь

27 декабря 2023, 16:03
Фото: pxhere
Юрист объяснил, как в Ростове обойти запрет на фейерверки в новогоднюю ночь
Напомним, временный запрет на использование пиротехники введен в Ростовской области Оперативным штабом с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года. Ростовский юрист Юрий Мартынов рассказал, как можно обойти этот запрет, и что из пиротехники разрешено в регионе.

Ростовчане смогут заменить запрещенные салюты бенгальскими огнями, хлопушками и видеороликами. Такую альтернативу предложил ростовский юрист Юрий Мартынов.

«Нужно понимать, что запрет введен из соображений безопасности сотен тысяч людей. Если очень хочется посмотреть именно салют — включите видеоролик у себя на телевизоре», — советует юрист.

Донские чиновники могут остаться без подарков, а ростовчане — без незаконных салютов
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Физически, добавляет эксперт, вместо фейерверков и петард, можно зажечь бенгальские огни или использовать хлопушки.

«Это не полноценная пиротехника и радиус их действия как правило не превышает 1-1,5 метра. Запускать их можно дома, из далека их не видно», — поясняет Юрий Мартынов.

Штрафовать, по словам юриста, за использование пиротехники могут по двум административным статьям: 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и 20.4 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности). По первой статье грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток, по второй штраф для гражданина составит от 5 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц — от 300 до 400 тысяч рублей.

Ранее RostovGazeta писала о том, что донские чиновники могут остаться без подарков, а ростовчане — без незаконных салютов.

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