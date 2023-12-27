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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

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Updated Сегодня, 11:41

Журналисты исполнят желания детей бойцов СВО из Ростовской области

Журналисты исполнят желания детей бойцов СВО из Ростовской области

27 декабря 2023, 10:58
Фото: 1MI
Журналисты исполнят желания детей бойцов СВО из Ростовской области
Участники межнационального медиасоюза «Миксер» в Ростове-на-Дону приняли участие в ставшей уже традиционной акции «Елка желаний», сообщает «Южная служба новостей».
Сюжет
СВО

Медиаактивисты провели очное мероприятие в Ростове и рассказали местным жителям о праздновании Нового года у различных национальностей. Мероприятие прошло на площадке центра современного искусства «Степь».

Гости смогли ознакомиться с культурами нескольких стран, в том числе Азербайджана, Израиля, Таджикистана, Польши. А в самом конце собравшиеся приняли участие в «Елке желаний», чтобы исполнить мечты детей участников СВО.

Директор АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков рассказал, что акция является объединяющей традицией.

Медиаактивисты провели очное мероприятие в Ростове и рассказали местным жителям о праздновании Нового года у различных национальностей.Медиаактивисты провели очное мероприятие в Ростове и рассказали местным жителям о праздновании Нового года у различных национальностей.
Медиаактивисты провели очное мероприятие в Ростове и рассказали местным жителям о праздновании Нового года у различных национальностей.
Фото: Южная служба новостей

«Сейчас на передовой сражаются бойцы абсолютно разных национальностей и вероисповеданий. Им и их семьям очень нужна поддержка. Фонд „Защитники Отечества“ подготовил желания детей, а те, кому небезразлична их судьба, помогут исполнить мечты», — отметил Марк Быков.

Отмечается, что в следующем году в Ростове будет еще больше культурных мероприятий.

Ранее в Петербурге поставили спектакль о бойце СВО из Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СВО#Новый год#Польша#Израиль#Таджикистан#Азербайджан#Елка желаний
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