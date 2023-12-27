Журналисты исполнят желания детей бойцов СВО из Ростовской области

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Медиаактивисты провели очное мероприятие в Ростове и рассказали местным жителям о праздновании Нового года у различных национальностей. Мероприятие прошло на площадке центра современного искусства «Степь».
Гости смогли ознакомиться с культурами нескольких стран, в том числе Азербайджана, Израиля, Таджикистана, Польши. А в самом конце собравшиеся приняли участие в «Елке желаний», чтобы исполнить мечты детей участников СВО.
Директор АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков рассказал, что акция является объединяющей традицией.
«Сейчас на передовой сражаются бойцы абсолютно разных национальностей и вероисповеданий. Им и их семьям очень нужна поддержка. Фонд „Защитники Отечества“ подготовил желания детей, а те, кому небезразлична их судьба, помогут исполнить мечты», — отметил Марк Быков.
Отмечается, что в следующем году в Ростове будет еще больше культурных мероприятий.
Ранее в Петербурге поставили спектакль о бойце СВО из Ростовской области.