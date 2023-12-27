Журналисты исполнят желания детей бойцов СВО из Ростовской области

«Сейчас на передовой сражаются бойцы абсолютно разных национальностей и вероисповеданий. Им и их семьям очень нужна поддержка. Фонд „Защитники Отечества“ подготовил желания детей, а те, кому небезразлична их судьба, помогут исполнить мечты», — отметил Марк Быков.