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37 километров за минуту: в Ростовской области предприниматель научился телепортации

37 километров за минуту: ростовский предприниматель научился телепортации

28 декабря 2023, 11:38
Фото: nywriter21/CC BY 2.0/flickr.com
37 километров за минуту: в Ростовской области предприниматель научился телепортации

Предприниматель научился телепортировать свои товары из Ростова в Азов

В Ростовской субпродукты курицы добрались из Ростова в Азов менее чем за одну минуту, об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора объявило, что во время проверки данных через систему «Меркурий» инспекторам удалось выявить нарушение на площадке ИП Коханюк Г.Г., работающего в Ростовской области.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что уполномоченное лицо предпринимателя погасило транспортные эВСД [прим.редакции — ветеринарные документы] на субпродукты птицы за нелогичный период времени. Менее чем за минуту продукт преодолел расстояние из Ростова в Азов, расстояние между двумя городами составляет 37 километров.

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По данным инспекторов, это расстояние возможно преодолеть не меньше чем за 45 минут, если не учитывать время на погрузку и приемку товара. Перемещение, произведенное фирмой, нарушило прозрачность процедуры доставки продукции и ветеринарные правила.

Уполномоченному лицу направили предупреждение, а предприниматель получил предостережение о недопустимости подобных нарушений. Его призвали работать в соответствии с действующими нормами законодательства.

Ранее стало известно, за сколько ростовчане могут купить яйца в городских магазинах.

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