37 километров за минуту: ростовский предприниматель научился телепортации

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Управление Россельхознадзора объявило, что во время проверки данных через систему «Меркурий» инспекторам удалось выявить нарушение на площадке ИП Коханюк Г.Г., работающего в Ростовской области.
Сотрудники надзорного органа выяснили, что уполномоченное лицо предпринимателя погасило транспортные эВСД [прим.редакции — ветеринарные документы] на субпродукты птицы за нелогичный период времени. Менее чем за минуту продукт преодолел расстояние из Ростова в Азов, расстояние между двумя городами составляет 37 километров.
По данным инспекторов, это расстояние возможно преодолеть не меньше чем за 45 минут, если не учитывать время на погрузку и приемку товара. Перемещение, произведенное фирмой, нарушило прозрачность процедуры доставки продукции и ветеринарные правила.
Уполномоченному лицу направили предупреждение, а предприниматель получил предостережение о недопустимости подобных нарушений. Его призвали работать в соответствии с действующими нормами законодательства.
Ранее стало известно, за сколько ростовчане могут купить яйца в городских магазинах.