АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 915,8 млн рублей в результате вспышки АЧС

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Основная страховая выплата пришлась не на саму гибель (падеж) поголовья свиней от АЧС, а на изъятие (утрату) животных, более 95% голов.
По итогам рассмотрения предоставленных страхователем документов, АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило агрохолдингу страховую компенсацию в размере 915,8 млн рублей.
Благодаря вовремя принятым мерам удалось ликвидировать очаг особо опасной болезни животных и предотвратить ее распространение в Воронежской области, а оперативно произведенная страховая компенсация позволила избежать агрохолдингу серьезных расходов.