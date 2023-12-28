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АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 915,8 млн рублей в результате вспышки АЧС

АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 915,8 млн рублей в результате вспышки АЧС

28 декабря 2023, 07:50
Фото: goodimages.ru
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27 декабря АО СК «РСХБ-Страхование» осуществило крупную выплату в размере 915,8 млн рублей в результате вспышки особо опасного заболевания животных в Воронежской области, африканской чумы свиней, агропромышленному холдингу.

Основная страховая выплата пришлась не на саму гибель (падеж) поголовья свиней от АЧС, а на изъятие (утрату) животных, более 95% голов.

По итогам рассмотрения предоставленных страхователем документов, АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило агрохолдингу страховую компенсацию в размере 915,8 млн рублей.

Благодаря вовремя принятым мерам удалось ликвидировать очаг особо опасной болезни животных и предотвратить ее распространение в Воронежской области, а оперативно произведенная страховая компенсация позволила избежать агрохолдингу серьезных расходов.

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