Что нужно учесть при заключении договора на аренду жилья на праздники

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Глава федеральной риэлтерской компании «Полезные люди» Юрий Паршиков рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как арендовать квартиру на новогодние праздники, не переплачивая.
По его словам, для многих съемное жилье в центре города или номер в роскошном отеле является слишком дорогим. Поэтому, чтобы хорошо отдохнуть и не разориться, нужно знать несколько правил.
«Если вы решите обратиться в агентство недвижимости, то доверьтесь только профессионалам, которые давно работают на рынке. Прочитайте отзывы, внимательно изучите раздел „О компании“, не доверяйте первому попавшемуся предложению, особенно если вам предлагают снять жилье за подозрительно низкую цену. Легко столкнуться с мошенниками, и когда вы приедете в чужой город, у вас просто не будет места для проживания», — рассказал Паршиков интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
По мнению эксперта, нет смысла ехать в центр города, так как там всегда будет дороже. Лучше обратить внимание на спокойные спальные районы — там, как правило, цены будут значительно ниже.
«Необязательно сразу выбираться в далекие места. Можно выбрать тихий красивый пригород, включая поселки городского типа с развитой инфраструктурой. Там можно снять жилье по очень выгодной цене», — объяснил Паршиков.
Эксперт порекомендовал внимательно прочитать договор перед переводом денег владельцу или агентству недвижимости.
«Часто бывает, что вы не обращаете внимание на мелкий шрифт с дополнительными условиями, и в таком случае вам придется заплатить гораздо больше, а отдых будет испорчен. В квартире должно быть все необходимое. Просите прислать фотографии или видео квартиры. Не соглашайтесь на навязывание лишних услуг. Платите только за то, что вам действительно нужно», — заключил собеседник издания.