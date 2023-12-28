rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Что нужно учесть при заключении договора на аренду жилья на праздники

Что нужно учесть при заключении договора на аренду жилья на праздники

28 декабря 2023, 13:43
Фото: Midjourney
Снять дешевое жилье в чужом городе на праздники можно, если обратиться к профессионалам и выбрать тихие спальные районы или пригороды с развитой инфраструктурой, при этом важно внимательно читать договор и не платить за ненужные услуги.

Глава федеральной риэлтерской компании «Полезные люди» Юрий Паршиков рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как арендовать квартиру на новогодние праздники, не переплачивая.

По его словам, для многих съемное жилье в центре города или номер в роскошном отеле является слишком дорогим. Поэтому, чтобы хорошо отдохнуть и не разориться, нужно знать несколько правил.

«Если вы решите обратиться в агентство недвижимости, то доверьтесь только профессионалам, которые давно работают на рынке. Прочитайте отзывы, внимательно изучите раздел „О компании“, не доверяйте первому попавшемуся предложению, особенно если вам предлагают снять жилье за подозрительно низкую цену. Легко столкнуться с мошенниками, и когда вы приедете в чужой город, у вас просто не будет места для проживания», — рассказал Паршиков интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, нет смысла ехать в центр города, так как там всегда будет дороже. Лучше обратить внимание на спокойные спальные районы — там, как правило, цены будут значительно ниже.

«Необязательно сразу выбираться в далекие места. Можно выбрать тихий красивый пригород, включая поселки городского типа с развитой инфраструктурой. Там можно снять жилье по очень выгодной цене», — объяснил Паршиков.

Эксперт порекомендовал внимательно прочитать договор перед переводом денег владельцу или агентству недвижимости.

«Часто бывает, что вы не обращаете внимание на мелкий шрифт с дополнительными условиями, и в таком случае вам придется заплатить гораздо больше, а отдых будет испорчен. В квартире должно быть все необходимое. Просите прислать фотографии или видео квартиры. Не соглашайтесь на навязывание лишних услуг. Платите только за то, что вам действительно нужно», — заключил собеседник издания.

Подпишитесь
В Ростовской области яйца и красная икра стали недоступной роскошью для дончан
Сегодня, 15:27
Ростовстат заявил о снижении цен на курицу и свинину перед Новым годом
Сегодня, 15:25
В Ростовской области с начала года за границу выслали более 1,5 тысячи мигрантов
Сегодня, 14:33
Минобороны раскрыло число добровольцев из Ростовской области в отряде БАРС
Сегодня, 14:07
Юрист рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан в 2024 году
Сегодня, 09:51
Врач назвал ростовчанам три главных правила покупки продуктов на Новый год
Сегодня, 12:34