Что нужно учесть при заключении договора на аренду жилья на праздники

«Часто бывает, что вы не обращаете внимание на мелкий шрифт с дополнительными условиями, и в таком случае вам придется заплатить гораздо больше, а отдых будет испорчен. В квартире должно быть все необходимое. Просите прислать фотографии или видео квартиры. Не соглашайтесь на навязывание лишних услуг. Платите только за то, что вам действительно нужно», — заключил собеседник издания.