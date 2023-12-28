Два человека стали жертвами жесткого ДТП на трассе в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
В четверг, 28 декабря, около 11 утра полиции поступил сигнал о ДТП, произошедшем на 43-м километре трассы «Дубовское — Заветное». Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло в Дубовском районе Ростовской области.
По предварительной информации, 25-летний водитель Kia Rio ехал от Заветного к Дубовскому, съехал на встречную полосу, а после влетел в Lada Largus, которым управлял 46-летний водитель.
В результате ДТП водитель Lada и его 53-летний пассажир погибли от полученных травм на месте аварии, оба автомобиля превратились в груду металла. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии, унесшей жизни двух человек.
Ранее чиновники отремонтировали опасную дорогу в Ростовской области после вмешательства прокуроров.