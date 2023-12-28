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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Движение снова парализовано на трассе М-4 «Дон». Показываем участок на карте

Водители встали в многочасовую пробку на М-4 «Дон». Показываем участок на карте

28 декабря 2023, 06:46
Фото: Midjourney
Движение снова парализовано на трассе М-4 «Дон». Показываем участок на карте

Движение снова парализовано на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области второй день подряд затруднено движение на участке трассы М-4 «Дон» из-за дорожных работ, сообщается на онлайн-картах.

Напомним, что вечером в среду из-за ремонтных работ пробка растянулась на 20 километров. А водители не могли сдвинуться с места в течение нескольких часов.

Тогда для автомобилистов подготовили пункты обогрева. Их также просили пользоваться объездными путями — через Новошахтинск и Сулин.

В четверг утром ситуация повторилась и сейчас затор начинается от поселка Аютинский в сторону Ростова, а его длина превышает 9 километров.В четверг утром ситуация повторилась и сейчас затор начинается от поселка Аютинский в сторону Ростова, а его длина превышает 9 километров.
В четверг утром ситуация повторилась и сейчас затор начинается от поселка Аютинский в сторону Ростова, а его длина превышает 9 километров.
Фото: t.me/trassam4don
Пробка на М-4 «Дон» выросла до 30 км. Показываем, как объехать затор
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В обратном направлении движение в данный момент свободно.В обратном направлении движение в данный момент свободно.
В обратном направлении движение в данный момент свободно.
Фото: t.me/trassam4don

В четверг утром ситуация повторилась и сейчас затор начинается от поселка Аютинский в сторону Ростова, а его длина превышает 9 километров. В обратном направлении движение в данный момент свободно.

Поток автомобилей в сторону донской столицы практически не движется.

Ранее стало известно, что водителей в донском регионе массово проверяют на трезвость перед Новым годом.

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#Илья Протвинов
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