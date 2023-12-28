Водители встали в многочасовую пробку на М-4 «Дон». Показываем участок на карте

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Напомним, что вечером в среду из-за ремонтных работ пробка растянулась на 20 километров. А водители не могли сдвинуться с места в течение нескольких часов.
Тогда для автомобилистов подготовили пункты обогрева. Их также просили пользоваться объездными путями — через Новошахтинск и Сулин.
В четверг утром ситуация повторилась и сейчас затор начинается от поселка Аютинский в сторону Ростова, а его длина превышает 9 километров. В обратном направлении движение в данный момент свободно.
Поток автомобилей в сторону донской столицы практически не движется.
Ранее стало известно, что водителей в донском регионе массово проверяют на трезвость перед Новым годом.