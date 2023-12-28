«И в дождь, и в снег»: как работает ООО «ЭКОГРАД-Н» в зоне Новочеркасского МЭОКа

И хотя многие жители считают, что все вопросы, связанные с мусором, надо адресовать регоператору, на самом деле это не так. Обязанности компании заключаются в своевременном и аккуратном вывозе накопленных отходов. А также дальнейшим действиям по их размещению, переработке и утилизации.