«И в дождь, и в снег»: как работает ООО «ЭКОГРАД-Н» в зоне Новочеркасского МЭОКа

Posted 28 декабря 2023, 06:16
Published 28 декабря 2023, 06:16
Modified 28 декабря 2023, 06:18
Updated 28 декабря 2023, 06:18
Какой объем твердых коммунальных отходов вывозится и утилизируется сейчас в пределах деятельности Новочеркасского МЭОКА? Как происходит взаимодействие с гражданами и административными органами? И когда начнется строительство нового полигона — в материале RostovGazeta.
Осадки — не помеха
В любую непогоду, несмотря на осадки, сотрудники регионального оператора стараются полноценно выполнять возложенные на них обязанности.
«Везде, где только возможен проезд нашей специализированной техники, мы своевременно вывозим образовавшееся ТКО со всех организованных мест накопления», — подчеркивает заместитель директора ООО «ЭКОГРАД-Н» Олег Бутримов.
Бывают случаи, когда сезонные погодные условия не позволяют проехать тяжелой крупногабаритной техники по дорогам с нетвердым грунтовым покрытием.
«Застревание в грязевой ловушке большого мусоровоза чревато существенным срывом графика и может привести мусорному коллапсу. Поэтому для проезда в узких и труднопроходимых условиях в этом году мы дополнительно приобрели четыре новых малогабаритных машины, объемом 8 и 16 кубов», — уточняет заместитель директора.
Такой автотранспорт особенно удобен для обслуживания контейнерных площадок расположенных во дворах, где маневр большой техники невозможен.
«Несмотря на то, что такая техника в обслуживании более дорогостоящая, мы активно ее используем, чтобы каждый житель имел возможность воспользоваться услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами», — говорит Олег Бутримов.
Как достигается успех
Региональный оператор — это важнейшее, но не единственное звено в цепочке экологичной системы обращения с ТКО.
И хотя многие жители считают, что все вопросы, связанные с мусором, надо адресовать регоператору, на самом деле это не так. Обязанности компании заключаются в своевременном и аккуратном вывозе накопленных отходов. А также дальнейшим действиям по их размещению, переработке и утилизации.
«Для качественного выполнения услуг мы постоянно находимся в непрерывном взаимодействии со всеми участниками данной цепи: с правительственными структурами, создающими нормативные акты, с администрациями городов и районов, организующими места для накоплений, с полигонами и переработчиками, осуществляющими захоронение, и конечно же жителями, в чьи обязанности входит правильно размещать образовавшееся ТКО», — разъясняет Олег Бутримов.
Сотрудники ООО «ЭКОГРАД-Н» уверены, что только общими силами, подстраиваясь под интересы и потребности друг друга, можно создать эффективную работу с мусором в Ростовской области.
Справка: Зона деятельности ООО «ЭКОГРАД-Н» охватывает восемь муниципальных образований. Города — Новочеркасск, Батайск и Азов. А также Веселовский, Багаевский, Аксайский, Азовский и Кагальницкий районы.
Для будущих поколений
«Пять лет назад, когда мы только начинали делать первые шаги на пути внедрения в жизнь системы раздельного сбора при обращении с отходами, постоянно сталкивались со стеной непонимания и недоверия со стороны граждан», — вспоминает директор ООО «ЭКОГРАД-Н» Галина Картушина.
Сейчас ситуация иная. В последнее время сотрудники компании наблюдают рост интереса у граждан к сортировке мусора, и их активное участие в проводимых мероприятиях и акциях.
«В течение года было собрано более 25 тысяч килограмм вторсырья на акциях раздельного сбора, проводимых нами во всех городах в зоне обслуживания», — рассказывает куратор проекта Наталья Кондратьева.
Важнейшую роль в этом сыграло появление на большинстве контейнерных площадок специализированных желтых контейнеров для сбора пластика.
«Сейчас в зоне нашей работы функционирует порядка 600 таких контейнеров. Из них 160 — в Новочеркасске, 135 — в Аксае, 44 — в Азове и 55 — Батайске, 14 в станице Багаевке, 10 в Веселовском районе и 9 в Кагальницком районе. Для сравнения, год назад этот показатель был втрое ниже чем сейчас», — уточняет Наталья Кондратьева.
Для популяризации системы раздельного мусора ООО «ЭКОГРАД-Н» сотрудничает и поддерживает многие детские учреждения, молодежные волонтерские организации и движения. В частности, регоператор является постоянным партнером проекта «Донсбор». Только в 2023 году в рамках этого проекта было охвачено порядка 250 детских учреждений из 70-ти городов и сел донского края.
«Дети — наше будущее. Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе и ресурсам является важным шагом для экологического будущего нашей страны», — уверены сотрудники ООО «ЭКОГРАД-Н».
Новый подход к старому мусору
Без промышленного выделения вторсырья, пригодного для переработки, сегодня невозможно существенно сократить объемы отходов, которые отправляются на захоронение. Поэтому важнейшей и первоочередной задачей регоператора остается создание собственного комплекса по сортировке, утилизации и размещению ТКО.
«В этом году мы завершили важнейший и самый сложный этап — разработали и согласовали проектную документацию для строительства нового комплекса», — отмечает начальник отдела по охране окружающей среды ООО «ЭКОГРАД-Н» Алла Долженкова.
Сложнейшие изыскания, расчеты и согласования, получение положительного заключения экологической экспертизы и Главгосэкспертизы России длились два года.
«Сегодня проект полностью готов к реализации. Начало строительства запланировано в ближайшее время, как только будут улажены технические моменты и позволят погодные условия», — уточняет Алла Долженкова.
В новый год с новыми силами
Напомним, что ООО «ЭКОГРАД-Н» первым в регионе начал работу в качестве регионального оператора в 2018 году. Ежемесячно с контейнерных площадок зоны обслуживания сотрудники компании вывозят порядка 22 тысяч тонн ТКО.
«Только за 11 месяцев уходящего года нами было вывезено свыше 270 тысяч тонн отходов, относящихся к ТКО», — делится итоговыми цифрами Галина Картушина.
Для этого на маршруты ежедневно выходит 91 единица техники и порядка 200 сотрудников компании. Только за 2023 год автопарк компании дополнили семь единиц новой техники, 300 контейнеров и 22 бункера.
«Новые контейнеры по мере необходимости заменяли те, которые выходили из строя во всех муниципальных образованиях зоны действия Новочеркасского МЭОКа», — добавляет Галина Картушина.
Подводя итоги года региональный оператор поздравляют своих абонентов, партнеров и читателей RostovGazeta с наступающим Новым годом.
«Наш коллектив желает всем в будущем году крепкого здоровья, успехов в воплощении поставленных целей, чистого и мирного неба над головой, семейного уюта и домашнего тепла», — резюмирует директор ООО «ЭКОГРАД-Н».