Кибермошенники придумали новые способы обмана жителей Ростовской области

Стало известно о новой схеме мошенничества, когда киберпреступники начали использовать обновленные банкноты номиналом в 5 тысяч рублей. Они звонят гражданам и предлагают им проверить подлинность денег, при этом предлагая установить специальное приложение «Банкноты Банка России» на свой мобильный телефон. Однако ссылка, которую предоставляют мошенники, ведет к фальшивому приложению, которое выглядит как официальное.