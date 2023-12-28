Кибермошенники придумали новые способы обмана жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
За этот период поступили 242 жалобы на кибермошенничество в Ростовской области. Это на 40% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Стало известно о новой схеме мошенничества, когда киберпреступники начали использовать обновленные банкноты номиналом в 5 тысяч рублей. Они звонят гражданам и предлагают им проверить подлинность денег, при этом предлагая установить специальное приложение «Банкноты Банка России» на свой мобильный телефон. Однако ссылка, которую предоставляют мошенники, ведет к фальшивому приложению, которое выглядит как официальное.
Еще одна распространенная схема — это обещания компенсации за задержку заказов. Мошенники выдавая себя за маркетплейсы и курьерские службы, отправляют сообщения людям, уведомляя о задержке заказов. Они предлагают компенсацию за неудобства, но на самом деле, их цель — получить данные карты.
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