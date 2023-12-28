Климатолог Иошпа назвал погоду на Новый год в Ростове. Рассказываем, чего ждать

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Он рассказал 161.ру, что в четверг может выпасть снег, но после начнется потепление. Ожидается, что столбики термометров будут выше нуля.
«Даже если выпадет снег, то он сразу растает. Самую хорошую погоду стоит ждать в новогоднюю ночь, в это время не будет грязи», — рассказал Иошпа.
Он добавил, что 2 января нужно ждать циклона с юга, после чего в течение нескольких дней будут дожди.
Согласно прогнозам, днем 31 декабря температура воздуха составит +6 градусов. В это время может усилиться ветер до шести метров в секунду. А ночью температура упадет до 0 градусов.
Ранее ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую.