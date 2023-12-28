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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Климатолог Иошпа назвал погоду на Новый год в Ростове. Рассказываем, чего ждать

Климатолог Иошпа назвал погоду на Новый год в Ростове. Рассказываем, чего ждать

28 декабря 2023, 14:32
Фото: rostovgazeta.ru
Климатолог Иошпа назвал погоду на Новый год в Ростове. Рассказываем, чего ждать

Климатолог Иошпа назвал точную погоду на Новый год в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь не стоит ждать зимней погоды, сообщил климатолог Александр Иошпа.

Он рассказал 161.ру, что в четверг может выпасть снег, но после начнется потепление. Ожидается, что столбики термометров будут выше нуля.

«Даже если выпадет снег, то он сразу растает. Самую хорошую погоду стоит ждать в новогоднюю ночь, в это время не будет грязи», — рассказал Иошпа.

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Он добавил, что 2 января нужно ждать циклона с юга, после чего в течение нескольких дней будут дожди.

Согласно прогнозам, днем 31 декабря температура воздуха составит +6 градусов. В это время может усилиться ветер до шести метров в секунду. А ночью температура упадет до 0 градусов.

Ранее ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую.

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