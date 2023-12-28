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Published Сегодня, 12:32

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Updated Сегодня, 12:34

Ростовчане перестали покупать красную икру в качестве новогоднего деликатеса

Красная икра пропала из списка новогодних деликатесов в Ростове

28 декабря 2023, 12:32
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане перестали покупать красную икру в качестве новогоднего деликатеса
С новогоднего стола ростовчан пропала красная икра, об этом сообщила пресс-служба крупнейшего ретейлера.

В конце года ростовчане стали активно готовиться к грядущим январским праздникам, а также закупать продукты к новогодним застольям. Один из крупнейших ретейлеров страны, по данным Ro.Today, рассказал, что именно жители Ростова покупают, чтобы побаловать себя на Новый год.

Согласно данным компании, среди деликатесов ростовчане и жители Ростовской области чаще всего приобретают фрукты, сыры с плесенью и красную рыбу. Более 90% покупок составляют именно фрукты, чаще всего это киви, гранат, хурма, маракуйя, фейхоа или кокосы. 2% покупок пришлись на сыры с благородной плесенью.

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Еще 7,5% покупок приходятся на красную рыбу, при этом покупки этого типа продукта выросли практически в два раза с прошлого года. Эксперты связывают эту тенденцию с сокращением объема покупок красной икры, выросшей в цене на 40%. Икра стала настолько дорогой для дончан, что ее продажи сократились в разы. Люди исключили деликатес из продуктовой корзины к новогоднему столу.

Ранее в Ростовской области в красной икре нашли кишечную палочку.

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