Красная икра пропала из списка новогодних деликатесов в Ростове

Еще 7,5% покупок приходятся на красную рыбу, при этом покупки этого типа продукта выросли практически в два раза с прошлого года. Эксперты связывают эту тенденцию с сокращением объема покупок красной икры, выросшей в цене на 40%. Икра стала настолько дорогой для дончан, что ее продажи сократились в разы. Люди исключили деликатес из продуктовой корзины к новогоднему столу.