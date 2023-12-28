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Published Сегодня, 04:52

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Магазины в Ростове-на-Дону ограничили продажу яиц

Магазины в Ростове-на-Дону ограничили продажу яиц

28 декабря 2023, 04:52
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в магазинах начали вводить ограничения при продаже яиц, сообщают СМИ.

По информации Ro.Today, в одном из сетевых магазинов теперь действуют ограничения на покупку яиц без наценки. Каждый покупатель может приобрести только две упаковки яиц по цене 80 рублей.

Либо можно приобрести товары, но с наценкой по цене 126 рублей. Ограничения касаются яиц категории C2.

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«Кроме того, появились упаковки по 6 яиц, которые можно купить дешевле по акции, но не более трех штук в руки», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничения ввели и в другом сетевом магазине в Ростове.

Ранее в Ростовской области резко сократилось производство куриных яиц. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Акция#Ограничения#Цена#Магазины
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