Магазины в Ростове-на-Дону ограничили продажу яиц

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
По информации Ro.Today, в одном из сетевых магазинов теперь действуют ограничения на покупку яиц без наценки. Каждый покупатель может приобрести только две упаковки яиц по цене 80 рублей.
Либо можно приобрести товары, но с наценкой по цене 126 рублей. Ограничения касаются яиц категории C2.
«Кроме того, появились упаковки по 6 яиц, которые можно купить дешевле по акции, но не более трех штук в руки», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ограничения ввели и в другом сетевом магазине в Ростове.
Ранее в Ростовской области резко сократилось производство куриных яиц. Материал на эту тему читайте по ссылке.