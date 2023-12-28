Минобороны раскрыло число добровольцев из Ростовской области в отряде БАРС

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Издание пишет, что более 40 тысяч человек приняли участие в спецоперации в составе БАРС. Выполняют задачи в зоне СВО свыше семи тысяч его представителей.
«БАРС создали несколько лет назад. Набольшее количество добровольцев из Кубани и Ростовской области — 6,5 тысячи человек», — уточнили в министерстве.
Издание пишет, что всего по контракту служат 640 тысяч граждан.
Ранее стало известно, что Ростовская область передала в зону СВО грузы на 1,3 миллиарда рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого бойцы СВО получили бесплатные участки земли в донском регионе.