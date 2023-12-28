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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Раскрыто число добровольцев из Ростовской области в отряде БАРС

Минобороны раскрыло число добровольцев из Ростовской области в отряде БАРС

28 декабря 2023, 14:07
Фото: donland.ru
Раскрыто число добровольцев из Ростовской области в отряде БАРС
В отряд БАРС, который создали в 2015 году, вступили 6,5 тысячи человек из Ростовской области и Кубани, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны.

Издание пишет, что более 40 тысяч человек приняли участие в спецоперации в составе БАРС. Выполняют задачи в зоне СВО свыше семи тысяч его представителей.

«БАРС создали несколько лет назад. Набольшее количество добровольцев из Кубани и Ростовской области — 6,5 тысячи человек», — уточнили в министерстве.

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Издание пишет, что всего по контракту служат 640 тысяч граждан.

Ранее стало известно, что Ростовская область передала в зону СВО грузы на 1,3 миллиарда рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого бойцы СВО получили бесплатные участки земли в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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