Наследие Царицына и гордость Сталинграда: чем известен Кировский район Волгограда

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Кировский район расположен на юге Волгограда, от центра города до него около 15 км. Это самый большой район, в нем проживают порядка 100 тысяч жителей.
Одна из самых знаменитых достопримечательностей Кировского района — Ергенинский источник. Он расположен в южной части района, в посёлке Весёлая Балка, у подножья Приволжской возвышенности. Эти воды открыли ещё в XVIII веке. Считается, что первыми их обнаружили сарептяне — произошло это примерно в 1775 году. Местный врач Иоганн Вир (он же Иван Виер) изучил химический состав воды из источника и призвал использовать в качестве лечебной.
С этого момента Ергенинский источник (в переводе с калмыцкого «ергени» — крутой берег, обрыв) стал набирать популярность. В то время он назывался Екатерининскими водами и был известен на всю Россию. Ходила легенда, что когда Екатерина проезжала здешние места, ей было нехорошо с желудком, и после нескольких глотков целебной воды императрице полегчало. От радости она устроила около источника целый пир — говорят, именно отсюда потом пошло название Весёлая Балка.
Воду из источника начали разливать и развозить по губерниям — это был первый опыт бутилирования минеральной воды на Руси. А само местечко превратилось в настоящий лечебный курорт, куда приезжали такие личности, как граф Орлов, Разумовский, князья Нарышкины.
Однако в начале XIX века, когда были открыты Кавказские минеральные воды, интерес к источнику в Царицыне стал несколько угасать. Туда по-прежнему ездили за водой, но славу здравницы всея Руси перехватил Кисловодск.
Вновь о роднике заговорили в 30-х годах прошлого века, когда началось проектирование Волго-Донского канала и проводились гидрогеологические работы. Состав воды изучили уже советские учёные и очень рекомендовали использовать её в медицинских целях при различных заболеваниях. С 1954 года ергенинскую воду начали разливать в бутылки, а ещё через 10 лет удалось наладить её промышленное производство.
В 1975 году Ергенинский источник признали памятником природы регионального значения, а в 1993-м он стал особо охраняемой природной территорией. Ещё буквально 20 лет назад за этой водой приезжали со всех районов города и набирали по несколько канистр. Сегодня такого бурного интереса к роднику нет, но он по-прежнему течёт, вот уже два с половиной столетия. Тем не менее, в 2023 году стало известно, что вокруг источника планируется создать ретрит-центр, где будут проводиться лечебно-оздоровительные практики. Уже есть даже предварительные эскизы, как это должно выглядеть.
Знаменит Кировский район и двумя своими храмами. Свято-Никитская церковь — старейшая в Волгограде. Его построили в 1795 году на средства Никиты Бекетова — одного из фаворитов Елизаветы Петровны. Сам Бекетов (именно в честь него назван знаменитый микрорайон Бекетовка) до открытия храма не дожил — он умер за год до этого. Но церковь решили освятить в честь Никиты Мидикийского — святого, которого Бекетов при жизни считал своим покровителем.
В середине XIX века храм перестроили, в том числе переделав деревянную колокольню в каменную, и с 1867 года он глобально уже не менял свой внешний вид. В советские годы гонений на церковь храм удивительным образом не пострадал, и был закрыт всего на три года — с 1940-го по 1943-й. А в середине 50-х годов там провели реконструкцию — был видоизменён алтарь, появился новый иконостас и обновлённый купол, плюс поменялось внутреннее убранство и роспись на стенах и плафоне (подкупольной части).
Но и это были не последние работы в церкви. В начале 90-х под алтарём просели полы, а когда их начали переделывать, обнаружили захоронения казачьих офицеров. Помимо ремонта полов, тогда облагородили территорию вокруг храма. Она и по сей день находится в весьма благоустроенном состоянии.
Вторая крупная и тоже исторически значимая церковь в Кировском районе — Параскевы Пятницы. Этому храму с пятью золотыми куполами и ярко выраженными чертами царицынской архитектуры чуть больше века — он открыл свои двери в 1915 году. Построил его знаменитый царицынский купец Василий Лапшин, в своё время основавший пряничное заведение «Лапшин и Ко», ставшее впоследствии легендарной кондитерской фабрикой «Конфил».
На строительство церкви Лапшина сподвигли серьёзные потери — у него умерла жена и двое сыновей, причём один из них застрелился. В память о них и ради замаливания греха самоубийства сына Лапшин построил храм, который получил название Параскевы Пятницы в честь великомученицы Параскевы Иконийской, покровительницы его покойной супруги Прасковьи. Церковь формально была фамильно-родовой, но её могли посещать все желающие.
В советские годы, сразу после революции 1917 года Лапшина выслали из города, а церковь разорили. Чуть позже в ней разместили сельсовет. В тридцатые годы здание отдали сначала под фабрику игрушек, потом под приют для беспризорников, а затем — под цех по производству гвоздей. Во время Сталинградской битвы церковь не пострадала от бомбёжек, а погреб под ней даже использовался в качестве бомбоубежища.
Лишь после распада СССР в начале 90-х годов храм снова вернулся к Русской православной церкви, и здание начали капитально восстанавливать, стараясь вернуть ему исторический облик. К храму пристроили арочный вход из кирпича и металлических ворот, паперть, притвор и новый купол. В ходе реконструкции в церковь приезжал патриарх Алексий II и остался доволен возрождением храма.
В последующие годы реконструкция продолжалась, художники расписывали стены и иконостас, и церковь преображалась на глазах. Кстати, сегодня при церкви Параскевы Пятницы имеется благотворительная столовая и библиотека с одним из крупнейших в городе фондов православной литературы.
В советские годы Кировский район играл важную роль в жизни города. Там построили флагман химического производства в Поволжье — Химзавод (впоследствии «Химпром»). Недалеко от него располагалась СталГРЭС (затем ВолгоГРЭС), ставшая энергетическим сердцем города.
Кипела жизнь и в Бекетовке. Местная железнодорожная станция была важным транспортным узлом, в том числе в годы Великой Отечественной войны. Да и много десятилетий спустя она наряду со станциями Волгоград I и Волгоград II оставалась в числе тех, где останавливались все проходящие мимо поезда.
После Сталинградской битвы Бекетовка вообще, по сути, стала административным и культурным центром Сталинграда, поскольку она наименее пострадала во время немецких бомбардировок. Туда переехали основные областные и городские организации, в ДК Кирова приезжали с концертами звёзды советской эстрады — Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Юрий Антонов.
К слову, именно в Бекетовке родилась и провела детство знаменитый композитор Александра Пахмутова. Недалеко отсюда жил и солист группы Plazma Роман Черницын. Актёр «Квартета И» Камиль Ларин — хоть и не из Бекетовки, но тоже из Кировского.
Отдельно стоит сказать про улицу генерала Шумилова, командовавшего 64-й армией в годы Великой Отечественной войны. В 1943-м году по ней вели пленных немцев. Там же допрашивали генерал-фельдмаршала Паулюса. Не так давно на самом необычном доме этой улицы с вогнутым фасадом установили памятную табличку. А дом, где располагался штаб Шумилова во время Сталинградской битвы, находится на улице Красноуфимской, 20.
Конечно, Кировский район памятен не только событиями времён войны. Есть там и бюст Александра Пушкина, установленный во дворе ДК им. Кирова, и памятник Владимиру Высоцкому. Его можно увидеть на набережной, где долгие годы проходил бардовский фестиваль, собиравший сотни музыкантов из разных городов России. И удивительно, что до сих пор нет памятника Александре Пахмутовой.
А помимо исторически значимых страниц в своей летописи, Кировский район в последние годы стал центром притяжения любителей водного отдыха. В 2021 году там открылся аквапарк «Акватория». Внутри — водные горки для детей и взрослых, бассейн с искусственными волнами, водоём с джакузи, кольцевая река для естественного сплава на кругах и многое другое.
Стоит отметить, что Кировский район очень удобно расположен вдоль Второй Продольной магистрали. Рядом с этой дорогой и недалеко от неё есть несколько небольших гостиниц, где можно остановиться туристам. Более того, с открытием нового участка дублёра Второй Продольной вдоль Волги транспортная доступность района стала ещё лучше. Кстати, выезд с этой дороги на улицу Кирова как раз проходит рядом с церковью Параскевы Пятницы.
Нельзя не сказать и о живописной природе Кировского района, вдоль которого великая река Волга делает крутой изгиб. В разное время года пейзажи района выглядят по-своему завораживающе. Особенно красивые виды открываются с Приволжской возвышенности, откуда видна панорама всего района и не только.
А в ближайшем будущем туристический потенциал района может и вовсе выйти на новый уровень — уже принято решение о преображении острова Сарпинский, который тоже относится к Кировскому району. Там будет создан полноценный туристический кластер с рекреационной зоной. Но и сейчас один из самых исторически богатых районов Волгограда остаётся важной ступенькой на пути к изучению прошлого нашего родного города.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».