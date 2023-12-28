Настоятелю храма в Ростовской области смягчили приговор по делу о растлении детей

Если раньше священника обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших 14 лет, то сейчас его обвинения переквалифицировали на развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.