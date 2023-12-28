Настоятелю храма в Ростовской области смягчили приговор по делу о растлении детей

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Напомним, в июне стало известно, что супруга настоятеля Никольского храма Сергея Лысенко заподозрила мужчину в домогательствах в отношении их приемных дочек. Женщина обратилась в полицию, и священника поместили под арест.
Весь судебный процесс велся в закрытом режиме, поскольку речь шла о несовершеннолетних, и уже в конце августа СМИ сообщили, что Азовский городской суд приговорил священнослужителя к семи годам колонии.
Однако в четверг, 28 декабря, представители объединенной пресс-службы судов Ростовской области объявили, что приговор Сергею Лысенко изменили.
Если раньше священника обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших 14 лет, то сейчас его обвинения переквалифицировали на развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.
Также по статье 64 УК РФ в отношении Лысенко решили назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, благодаря этому его срок сократился до 2,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.