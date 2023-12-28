Писатель Багдыков рассказал, как привлечь туристов в Ростов и Нахичевань

«Жившие в этих особняках люди прославили Ростов. Они заслужили, чтобы память об их достижениях была увековечена. На их домах должны появляться информационные таблички, мемориальные доски. Это необходимо для того, чтобы мы знали и помнили историю донской столицы. Тогда действительно Ростов станет привлекательным для туристов. А мы с гордостью будем показывать гостям города Нахичевань», — уверен собеседник.