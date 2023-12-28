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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

«Феномен мировой культуры»: краевед Багдыков рассказал о слиянии Ростова и Нахичевани

Писатель Багдыков рассказал, как привлечь туристов в Ростов и Нахичевань

28 декабря 2023, 09:28
Фото: rostovgazeta.ru
«Феномен мировой культуры»: краевед Багдыков рассказал о слиянии Ростова и Нахичевани
Слияние двух городов, Ростова и Нахичевани, стало феноменальным символом культурного взаимодействия и дружбы двух народов на Дону, сообщил RostovGazeta краевед Георгий Багдыков.

Напомним, что 95 лет назад было решено объединить Ростов и Нахичевань. Тогда, после объединения, городское население составляло 350 тысяч человек.

«Впоследствии какое-то время еще оставался Нахичеванский район. Но вскоре его переименовали в Пролетарский», — отмечает Георгий Багдыков.

Краевед добавляет, что в Нахичевани и сегодня остаются памятники архитектуры. Их пока много.

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«Жившие в этих особняках люди прославили Ростов. Они заслужили, чтобы память об их достижениях была увековечена. На их домах должны появляться информационные таблички, мемориальные доски. Это необходимо для того, чтобы мы знали и помнили историю донской столицы. Тогда действительно Ростов станет привлекательным для туристов. А мы с гордостью будем показывать гостям города Нахичевань», — уверен собеседник.

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