Ремонт ям на М-4 в Ростовской области продлили до 29 декабря

Работы по устранению дефектов покрытия на М-4 «Дон» продолжатся и 29 декабря. Они затронут участок от 995-го по 1007-й километр. По этой причине нагрузка на магистраль не снизится, что грозит большими заторами. К тому же синоптики прогнозируют ухудшение погоды, что тоже скажется на скорости движения машин.