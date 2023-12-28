Ремонт ям на М-4 в Ростовской области продлили до 29 декабря

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Работы по устранению дефектов покрытия на М-4 «Дон» продолжатся и 29 декабря. Они затронут участок от 995-го по 1007-й километр. По этой причине нагрузка на магистраль не снизится, что грозит большими заторами. К тому же синоптики прогнозируют ухудшение погоды, что тоже скажется на скорости движения машин.
Водителей просят быть осторожнее и учитывать ремонтные работы. Наилучшим вариантом будет найти объездные пути.
Напомним, пробка на М-4 все еще сохраняется. Ее протяженность составляет примерно десять километров. Водители не могут сдвинуться с места по несколько часов.