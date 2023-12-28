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Published Сегодня, 08:07

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Несмотря на пробку: Ремонт ям на М-4 в Ростовской области продлили до 29 декабря

Ремонт ям на М-4 в Ростовской области продлили до 29 декабря

28 декабря 2023, 08:07
Фото: 1MI
Несмотря на пробку: Ремонт ям на М-4 в Ростовской области продлили до 29 декабря
Ремонтные работы на М-4 «Дон» в Ростовской области продлятся до 29 декабря, сообщили в ГИБДД.

Работы по устранению дефектов покрытия на М-4 «Дон» продолжатся и 29 декабря. Они затронут участок от 995-го по 1007-й километр. По этой причине нагрузка на магистраль не снизится, что грозит большими заторами. К тому же синоптики прогнозируют ухудшение погоды, что тоже скажется на скорости движения машин.

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Водителей просят быть осторожнее и учитывать ремонтные работы. Наилучшим вариантом будет найти объездные пути.

Напомним, пробка на М-4 все еще сохраняется. Ее протяженность составляет примерно десять километров. Водители не могут сдвинуться с места по несколько часов.

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