Риелторы, мошенники и грузчики: как организовать переезд в Ростове и не сойти с ума

Posted 28 декабря 2023, 06:59
Published 28 декабря 2023, 06:59
Modified 28 декабря 2023, 07:01
Updated 28 декабря 2023, 07:01
До 17 лет я жила в частном доме с семьей, затем еще четыре года — в университетском общежитии. Переезд в него дался не сложно, потому что быт там неприхотлив. Почти все четыре года я жила с минимальным набором посуды, бытовой техники и вещей.
После окончания университета из общежития нужно было съехать в первое съемное жилье. Это был 2021 год. Квартира находилась буквально в соседнем дворе, вещей было немного. Поэтому вместе с другом, заказав такси, мы перевезли это все в течение вечера.
Тогда снять квартиру в Ростове можно было в районе 15 тысяч рублей. За 10 тысяч сдавался вариант с «бабушкиным» ремонтом далеко от центра. За 20 тысяч рублей можно было снять однокомнатную квартиру с отличным ремонтом в центре города. Мне повезло снять однушку недалеко от кольца на Зорге и 339-й Стрелковой Дивизии.
В месяц нужно было платить всего лишь 12 тысяч рублей самой аренды, а также коммунальные платежи, они составляли не больше трех тысяч летом и четырех тысяч зимой. Залог по договору составил шесть тысяч рублей. Платить риелторам не пришлось, так как мы с хозяйкой квартиры нашли друг друга самостоятельно на сайте свободных объявлений. Отмечу, что в 2021 году на подобных сайтах большую часть объявлений публиковали сами собственники, а потому можно было избежать общения с агентами и баснословной оплаты их услуг.
В этой квартире я прожила два с половиной года. За два года жизни без соседей я накопила в квартире множество посуды, вещей, предметов декора и так далее.
После начала 2022 года, последовавшей инфляции, а также притока беженцев я слышала от знакомых о росте цен на арендное жилье. Спустя год я стала ощущать некоторую «вину» перед хозяйкой, что плачу ей меньше, чем она могла бы получить, сдав квартиру прямо сейчас другим людям.
В ноябре этого года я получила сообщение с текстом: «Сложились такие обстоятельства, что мы вынуждены попросить вас освободить квартиру». На это давался месяц. Я подумала, что дело в деньгах и предложила платить больше с учетом инфляции. Однако причиной моего выселения оказались семейные обстоятельства хозяйки.
Новость о внезапном переезде меня расстроила. В голове крутился ворох тревожных мыслей о том, где и как искать новую квартиру, как организовать переезд и найти на все это время и деньги. Собраться с мыслями помогла рационализация проблемы.
Я открыла заметки в телефоне и стала расписывать подробный план переезда. Он включал:
1. Сроки и площадки для поиска квартиры. Я дала себе две недели на мониторинг и отбор подходящих вариантов. Искала я их на специализированных сайтах аренды недвижимости, на сайтах свободных объявлений и в социальных сетях.
2. Сроки осмотра. Тут я выделила не больше недели с учетом, что смотреть жилье могу только в свободное от работы время.
3. План сбора вещей и сроки их перевозки. Я прикинула, где могу взять большие пакеты и мешки, что могу продать или отдать, а также, каким образом транспортировать.
Цены на съемную однокомнатную квартиру в Ростове сейчас составляют не ниже 20 тысяч рублей в месяц без учета коммунальных услуг. За эту сумму можно найти жилье, например, в Левенцовском микрорайоне и других окраинных ЖК. В «золотых квадратах» Западного и Северного цены уже повышаются до 25-30 тысяч рублей в зависимости от качества ремонта. В центре съемная однушка обойдется в районе 30-35 тысяч рублей.
Смириться с жестокой правдой ценовой политики придется, иначе легко нарваться на мошенников. Их объявления зачастую размещаются не на сайтах по поиску недвижимости, а в социальных сетях. Искать квартиру там не рекомендую.
Мне, например, попалось объявление однушки в самом центре города всего лишь за 17 тысяч рублей в месяц. Написав «хозяйке», я узнала, что перед тем, как посмотреть жилье, его надо забронировать на сайте Booking. Там надо внести «залог» в полную стоимость проживания. Он якобы сразу не списывался, а хранился «в резерве». Если жилье после осмотра устраивает, то средства уплачиваются сразу на сайте, если нет — дескать, возвращаются обратно.
Сервис Booking закрылся в России после начала боевых действий на Украине. Да и ссылка, которую прислала мошенница, не имела к реальному Booking никакого отношения.
Небольшой поиск по картинке в Интернете привел к уйме объявлений с фото одной и той же квартиры в разных городах России.
Маленькая цена на квартиру в центре города с хорошим ремонтом, а также манипуляции арендодателя с залогами еще до вселения являются красным флагом, сигнализирующим о том, что нужно отказаться от такого жилья.
Почти все объявления об аренде квартир в Ростове размещают реэлторы и агентства недвижимости. У них все еще жив популярный способ сомнительного привлечения клиентов. Публикуется объявление, потенциальный квартиросъемщик связывается с агентством, ему предлагают посмотреть квартиру, однако лишь после заключения договора. Таким образом, человек может попасть в своеобразную зависимость от конкретного агентства.
Также агентства любят настойчиво обзванивать как потенциальный квартиросъёмщиков, так и собственников. Последним риелторы тоже навязывают свои услуги по продвижению и сдаче жилья.
Зачастую агент просит в случае успешной сделки заплатить ему часть или полную сумму от месячной платы за квартиру. Причем деньги ему платят и собственник, и квартиросъемщик. Сам арендодатель также требует внести залог. Он может составлять от половины месячной оплаты за квартиру до сразу двух оплат. Таким образом, снимая квартиру, нужно быть готовым выложить едва ли 100 тысяч рублей с учетом залогов, платы риелтору и платы за саму квартиру.
При этом услуги агентов очень популярны, а сами квартиры разбирают буквально за часы. Если вы утром договорились посмотреть квартиру вечером после работы, то не факт, что за это время ее не снимет кто-то другой.
Мне тоже пришлось платить риелтору, выставившей на сайте объявлений сообщение о сдаче квартиры. Не претендую на звание большого эксперта в недвижимости, но не понимаю, почему должна была оплатить ее услуги. Риелтора нанимала собственница, сам агент мне никак не помогла и даже не приехала показать квартиру, делала это сама хозяйка. Увидела я ее лишь в день подписания договора, шаблон которого легко найти на первом попавшемся сайте.
Ключи от квартиры получены, деньги заплачены. Теперь нужно перейти к самой обширной задаче — перевозка вещей.
Для начала советую сделать уборку и перебрать все вещи в квартире. Уверена, часть из них вам не понадобится, так как и без того пылилась на полках. Что-то можно продать на сайтах бесплатных объявлений или раздать друзьям, знакомым или фондам нуждающихся. Совсем бесполезные или изжившие себя вещи — утилизировать.
После этого рекомендую обзавестись большими коробками, мешками и баулами челнока. Вещи лучше распределись по хрупкости, бытовой принадлежности и необходимости.
Идеальный вариант — если у вас или у друзей, готовых вам помочь, есть авто. Это значительно ускорит и удешевит переезд.
Если машины нет, то лучше не пренебрегать помощью грузчиков. Мне нужно было переехать в дом в соседнем дворе, и я думала, что будет выгодней часть вещей перенести самой. Однако по затрате времени и сил, которые можно было пустить на действительно полезные занятия, это оказалось не рациональным решением.
Грузчиков можно найти на специализированных порталах и на сайтах свободных объявлений. Услуги одного грузчика мне обошлись в 700 рублей. Однако стоит учитывать, что вещи я перевозила буквально в соседний двор. Перевозка и погрузка вещей из одного района в другой выйдет примерно на 1000 рублей дороже.
Оптимально заказывать грузчика в будни в рабочие часы (предварительно отпросившись по возможности с работы, разумеется). В это время услуги компаний дешевле, нежели в выходные или вечерние часы.
Среди условных бытовых кошмаров переезд занимает второе место после ремонта. Однако и в нем можно найти свои позитивные моменты. Например, это возможность сменить жилье на более удобное, перебрать и избавиться от ненужных вещей, а также проверить свои бытовые навыки. Главное, в этом вопросе не паниковать и подходить к каждой стадии переезда рационально и взвешенно.