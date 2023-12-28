Риелторы, мошенники и грузчики: как организовать переезд в Ростове и не сойти с ума

В месяц нужно было платить всего лишь 12 тысяч рублей самой аренды, а также коммунальные платежи, они составляли не больше трех тысяч летом и четырех тысяч зимой. Залог по договору составил шесть тысяч рублей. Платить риелторам не пришлось, так как мы с хозяйкой квартиры нашли друг друга самостоятельно на сайте свободных объявлений. Отмечу, что в 2021 году на подобных сайтах большую часть объявлений публиковали сами собственники, а потому можно было избежать общения с агентами и баснословной оплаты их услуг.