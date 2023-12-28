Ростовчане смогут бесплатно переводить до 30 млн между счетами в разных банках

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Через систему быстрых платежей каждый месяц можно будет без каких-либо комиссий переводить себе сумму до 30 миллионов рублей каждый месяц. Нововведения начнут действовать с 1 мая 2024 года, когда вступит в силу определенный закон.
Если нужно будет перевести деньги другому человеку, то лимит не изменится — 100 тысяч рублей. Если превысить этот лимит, то комиссия составит 0,5% от суммы, но она не должна превышать 1,5 тысячи рублей.
Отмечается, что в СБП до 1 июля следующего года кредитные организации не платят комиссию ЦБ за переводы между клиентами.
Ранее ЦБ назвал точную причину роста цен на яйца в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.