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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Ростовчане смогут бесплатно переводить до 30 млн рублей между счетами в разных банках

Ростовчане смогут бесплатно переводить до 30 млн между счетами в разных банках

28 декабря 2023, 09:27
Фото: Midjourney
Ростовчане смогут бесплатно переводить до 30 млн рублей между счетами в разных банках
Жители России, в том числе Ростовской области, смогут бесплатно переводить деньги между своими счетами в различных банках в рамках установленного лимита, сообщили в Центробанке.

Через систему быстрых платежей каждый месяц можно будет без каких-либо комиссий переводить себе сумму до 30 миллионов рублей каждый месяц. Нововведения начнут действовать с 1 мая 2024 года, когда вступит в силу определенный закон.

Если нужно будет перевести деньги другому человеку, то лимит не изменится — 100 тысяч рублей. Если превысить этот лимит, то комиссия составит 0,5% от суммы, но она не должна превышать 1,5 тысячи рублей.

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Отмечается, что в СБП до 1 июля следующего года кредитные организации не платят комиссию ЦБ за переводы между клиентами.

Ранее ЦБ назвал точную причину роста цен на яйца в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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