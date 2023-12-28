Ростовчане сообщают о новом виде мошенничества при аренде квартиры

Когда жертва «клюет», мошенники заявляют, что с радостью покажут квартиру, но перед этим они должны ее забронировать на «официальном сайте» Booking. Туда нужно внести деньги, они якобы будут зарезервированы и спишутся в случае заселения. Если потенциальный квартирант снимать жилье откажется, то деньги дескать ему вернутся.