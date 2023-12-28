Ростовчане сообщают о новом виде мошенничества при аренде квартиры

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Мошенники в Ростове придумали новый способ обмана своих жертв на рынке аренды жилья. Злоумышленники размещают в социальных сетях объявления о сдаче квартиры в центре города за сравнительно небольшую цену.
Когда жертва «клюет», мошенники заявляют, что с радостью покажут квартиру, но перед этим они должны ее забронировать на «официальном сайте» Booking. Туда нужно внести деньги, они якобы будут зарезервированы и спишутся в случае заселения. Если потенциальный квартирант снимать жилье откажется, то деньги дескать ему вернутся.
Сайт Booking перестал работать в РФ с началом специальной военной операции на Украине. Разумеется, в случае внесения средств на подставной сайт деньги просто украдут. А потому стоит внимательнее изучать ссылки, которые присылают потенциальные арендодатели, особенно найденные в социальных сетях, а не на специализированных сайтах.
Также не стоит вестись на низкую цену квартиры в центре города. Мошенники используют фото одной и той же квартиры для объявлений в разных городах.