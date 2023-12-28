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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Ростовчане сообщают о новом виде мошенничества при аренде квартиры

Ростовчане сообщают о новом виде мошенничества при аренде квартиры

28 декабря 2023, 09:48
Фото: pxhere.com
Ростовчане сообщают о новом виде мошенничества при аренде квартиры
Закрывшийся в России сайт Booking используют в Ростове для кражи денег, новый способ обмана стал популярен среди мошенников.

Мошенники в Ростове придумали новый способ обмана своих жертв на рынке аренды жилья. Злоумышленники размещают в социальных сетях объявления о сдаче квартиры в центре города за сравнительно небольшую цену.

Когда жертва «клюет», мошенники заявляют, что с радостью покажут квартиру, но перед этим они должны ее забронировать на «официальном сайте» Booking. Туда нужно внести деньги, они якобы будут зарезервированы и спишутся в случае заселения. Если потенциальный квартирант снимать жилье откажется, то деньги дескать ему вернутся.

Пример сообщений от мошенниковПример сообщений от мошенников
Пример сообщений от мошенников
Фото: rostovgazeta.ru

Сайт Booking перестал работать в РФ с началом специальной военной операции на Украине. Разумеется, в случае внесения средств на подставной сайт деньги просто украдут. А потому стоит внимательнее изучать ссылки, которые присылают потенциальные арендодатели, особенно найденные в социальных сетях, а не на специализированных сайтах.

Предупреждение о мошенническом сайтеПредупреждение о мошенническом сайте
Предупреждение о мошенническом сайте
Фото: rostovgazeta.ru

Также не стоит вестись на низкую цену квартиры в центре города. Мошенники используют фото одной и той же квартиры для объявлений в разных городах.

Примеры мошеннических объявленийПримеры мошеннических объявлений
Примеры мошеннических объявлений
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее в Ростовской области любовники два года обманывали старушек.

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