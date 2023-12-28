Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Издание The Independent опубликовала анонимное интервью украинского военного, который заявил, что Россия парализовала военную промышленность Украины, а потому страна оказалась лишена снаряжения и сейчас зависит от поставок с Запада.
Новость об этом прокомментировал депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай. Он заявил, что в уничтожении украинской военной промышленности виноваты местные олигархи. Россия же точечными ударами оставшуюся военную инфраструктуру добивает.
Также, по мнению Бородая, скоро для ВСУ прекратятся и поставки западного вооружения, так как его запасы в ЕС не были заточены на большую войну.
Ранее ростовский депутат Бородай ответил на заявления офицера США про бойцов ВС РФ.