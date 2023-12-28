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Ростовский депутат Бородай обвинил Украину в уничтожении собственного вооружения

Ростовский депутат Бородай обвинил Украину в уничтожении собственного вооружения

28 декабря 2023, 10:50
Фото: Mil.gov.ua/cc by 4.0/wiki
Ростовский депутат Бородай обвинил Украину в уничтожении собственного вооружения
Украинские олигархи виноваты в уничтожении вооружения в стране, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
Сюжет
СВО

Издание The Independent опубликовала анонимное интервью украинского военного, который заявил, что Россия парализовала военную промышленность Украины, а потому страна оказалась лишена снаряжения и сейчас зависит от поставок с Запада.

Новость об этом прокомментировал депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай. Он заявил, что в уничтожении украинской военной промышленности виноваты местные олигархи. Россия же точечными ударами оставшуюся военную инфраструктуру добивает.

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Также, по мнению Бородая, скоро для ВСУ прекратятся и поставки западного вооружения, так как его запасы в ЕС не были заточены на большую войну.

Ранее ростовский депутат Бородай ответил на заявления офицера США про бойцов ВС РФ.

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