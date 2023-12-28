Ростовстат заявил о снижении цен на курицу и свинину перед Новым годом

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
В середине месяца средняя стоимость свинины составляла 366 рублей за килограмм, теперь она стоит 363 рубля. Цены на говядину за это время остались прежними.
Но на 5 рублей стали дешевле куры, сейчас один килограмм обходится в 216 рублей. Что касается баранины, то она стоила 567 рублей, а стала 569.
Стоимость яиц была 137 рублей, теперь десяток стоит 142 рубля. Немного стал дороже и сахар за этот период.
Добавим, что снижение стоимости товаров можно назвать незначительным по сравнению с их подорожанием с начала этого года. Еще летом яйца можно было купить по 70 рублей.
Ранее депутат объяснил, почему в Ростовской области растут цены на яйца и другие продукты. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого эксперт рассказал, что сильнее всего подорожает в донском регионе в 2024 году.