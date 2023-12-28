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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Ростовстат заявил о снижении цен на курицу и свинину перед Новым годом

Ростовстат заявил о снижении цен на курицу и свинину перед Новым годом

28 декабря 2023, 15:25
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовстат заявил о снижении цен на курицу и свинину перед Новым годом
В Ростовской области к концу декабря немного снизились цены на мясную продукцию, следует из данных Ростовстата.

В середине месяца средняя стоимость свинины составляла 366 рублей за килограмм, теперь она стоит 363 рубля. Цены на говядину за это время остались прежними.

Но на 5 рублей стали дешевле куры, сейчас один килограмм обходится в 216 рублей. Что касается баранины, то она стоила 567 рублей, а стала 569.

Эксперт рассказал, что сильнее всего подорожает в Ростовской области в 2024 году
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Стоимость яиц была 137 рублей, теперь десяток стоит 142 рубля. Немного стал дороже и сахар за этот период.

Добавим, что снижение стоимости товаров можно назвать незначительным по сравнению с их подорожанием с начала этого года. Еще летом яйца можно было купить по 70 рублей.

Ранее депутат объяснил, почему в Ростовской области растут цены на яйца и другие продукты. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого эксперт рассказал, что сильнее всего подорожает в донском регионе в 2024 году.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новый год#Ростовстат#Сахар#Яйца#Курица#Свинина#Баранина#Говядина#Куры
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